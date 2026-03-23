Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, fue secuestrada y acusa al Cirujano de las estrellas: “No vas a salir”

La cantante Heidy Infante, nieta del ícono del cine mexicano Pedro Infante, reveló recientemente un hecho que ha conmocionado a la comunidad digital, pues en una reciente entrevista, Heidy aseguró que el identificado como el “Cirujano de las estrellas”, la secuestró. Además, también relató que ha recibido múltiples amenazas. ¿Qué pasó exactamente?

Heidy Infante / Redes sociales

¿A quién acusa Heidy Infante de haberla secuestrado y amenazado?

Heidy Infante, quien actualmente forma parte de una agrupación musical, compartió detalles de los momentos de terror que vivió durante la pandemia, cuando colaboró con Gamaliel Román, conocido como “Gama, el Cirujano de las estrellas” o “Dr. Gama”.

Román creó su propia cadena de clínicas, entre ellas DG Aesthetics y Tanning Spa, y desde aproximadamente 2016 ha desarrollado una marca personal estrechamente vinculada al ámbito del espectáculo, lo que le ha permitido ganar presencia tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

Según diversos reportes y apariciones públicas, Gamaliel Román ha brindado servicios o mantenido relaciones profesionales con distintas celebridades, entre ellas:



Lucía Méndez

Lorena Herrera

Niurka Marcos

Wendy Guevara

Laura Bozzo

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Gama Román, cirujano de las estrellas / FB: Dr. Gamaliel Román

¿Cómo fue el presunto secuestro que sufrió Heidy Infante?

Durante la conversación que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, Heidy Infante aseguró que fue privada de su libertad en una vivienda ubicada en Bosque Real, un sitio exclusivo en Huxquilucan, Estado de México, a donde fue citada bajo el pretexto de tratar temas laborales.

Según su testimonio, al llegar al lugar se encontró con un ambiente hostil, en el que el presunto agresor se encontraba, supuestamente, bajo los efectos del alcohol y sustancias.

La cantante afirmó que fue retenida contra su voluntad y obligada a presenciar la agresión brutal contra otra persona. “ De aquí no vas a salir ”, recordó que le dijeron, mientras un grupo de hombres golpeaba a un individuo hasta dejarlo gravemente herido. Infante también denunció que fue objeto de insultos y amenazas directas, lo que incrementó su temor por su integridad física:

Tengo que decir la verdad de todo porque sujetos como él han lastimado a muchas personas. Según él, me tiene denunciada, pero yo también lo tengo denunciado a él porque me secuestró, balacearon mi carro; y porque ahí están las pruebas. Heidy Infante

Otro de los señalamientos que hizo durante la entrevista es que Gamaliel Román habría cambiado de nombre en varias ocasiones y que, presuntamente, no cuenta con cédula profesional.

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¿Quién es Heidy Infante y cuál es su trayectoria?

Heidy Infante es una cantante mexicana dentro del género tropical. Ha formado parte de agrupaciones musicales que retoman el estilo de la cumbia y la música sonidera. Su carrera artística también ha estado marcada por su historia familiar, al ser nieta de Pedro Infante.

Durante su trayectoria, ha colaborado como corista con destacadas figuras de la música en español como:



Lupita D’Alessio,

José José,

Lucero,

Manuel Mijares y

Ricardo Arjona.

En 2019 presentó su proyecto musical “Heidy Infante y la Nueva Sonora”, con el cual se ha presentado en diferentes estados de la República Mexicana.

Heidy Infante tuvo una aparición como invitada en Enamorándonos, donde además de interactuar con los participantes, también aprovechó el espacio para darse a conocer y promover su carrera musical.

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