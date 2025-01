Heidy Infante encuentra el amor en Enamorándonos; aunque bateó a su flechado

En agosto de 2024, Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, sorprendió al ingresar al programa ‘Enamorándonos’ con Mauricio Mancera y Gaby Ramírez, pero como amorosa para encontrar a su príncipe azul.

Heidy se presentó interesada en el amoroso, Gidalthi, pero la cita entre ellos no resultó como esperaba y él la bateó.

Heidy Infante y su búsqueda del amor

Pese a que obviamente no esperaba ser rechazada, Heidy continuó abierta al amor y durante este tiempo tuvo puertas del amor con algunos pretendientes, entre ellos un hombre del norte llamado Christian.

Aunque parecía que todo iba bien entre ellos al compartir algunas pasiones como el canto, un día Christian no regresó al programa. No obstante, la cantante no se cerró al amor y continuó teniendo citas en ‘Enamorándonos’. Recientemente, Heidy conoció a David, un hombre distinguido que buscaba conquistarla. Luego de su primera cita, todo parecía ir bien entre ellos y tanto el público como los amorosos pensaban que tendrían otra cita.

Para sorpresa de todos esto no fue así y Heidy lo bateó. El argumento de la cantante es que ya había encontrado el amor y curiosamente fue con uno de los pretendientes que tuvo durante su participación en el programa.

Heidy bateó a David porque Christian la enamoró / YouTube

Heidy le expresó a David que no era justo jugar con su tiempo y lo hizo llorar diciéndole que alguien más la había enamorado por medio de mensajes. “Espero que este hombre te dé lo que yo no te pude dar”, le dijo David en respuesta aceptando su decisión.

No obstante, algunos amorosos arremetieron contra la cantante mencionando que era injusto que aceptara una cita con David sabiendo que estaba hablando con alguien más. En su defensa, Heidy comentó que el flechado que la contactó había desaparecido y ella tenía que seguir buscando el amor sin esperar que él regresara.

Christian regresó por Heidy Infante, ¡se enamoraron!

El flechado que regresó por Heidy se trató de Christian, el participante que tuvo una gran conexión con la cantante y que se fue sin decir más al respecto. Para cumplir su palabra, Christian llegó con flores y una serenata que hizo romper en llanto a Heidy por su reencuentro haciendo evidente su enamoramiento.

Christian volvió por Heidy al programa / YouTube

Recientemente en ‘De primera mano’, Heidy negó que haya “jugado doble” y que Christian se acercó a ella cuando se enteró que David había ido dispuesto a conquistarla, y no quiso que se quedara con alguien más al darse cuenta que sí sentía algo más por ella.

En redes sociales, los televidentes dejaron sus opiniones al respecto. Algunos están felices por Heidy, pero otros creen que fue injusto lo que le hizo a David y hasta pidieron que hicieran válidas las reglas que se han expuesto algunas veces en el programa donde se prohiben este tipo de prácticas.

“Si pensaba en otro, ¿qué hacía en ese lugar? Ya que se vaya”



“Una falta de respeto porque estuvo tratando a otro mientras salía con este señor y lo va a pagar muy caro”



“Si luego engañan a la Heidy, no la dejen volver al programa, obviamente ella ya tenía tiempo hablándose con el otro y aún así aceptó la cita”



“Lo único bueno es que ya se fue la señora, espero que le compensen al señor David la grosería que le hicieron dándole un lugar en el palco”



“Mal por Heidy, ojalá no le paguen con la misma moneda”



“Qué mala onda de Heidy porque eso no se hace con un gran hombre y si ya tenía comunicación con otro y sale con sus babosadas y tonterías lo ilusionó y luego lo batea”

Esta tarde, el programa anunció que debido a los comentarios y llamadas que tuvieron para salir con David, ahora tendrá una puerta del amor con una mujer que quiere conocerlo, por lo que podría sumarse al palco de amorosos.

