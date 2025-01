Ninel Conde, antes y después: cirujano alerta sobre cambios físicos y riesgo de dismorfia

El doctor Gamaliel Román, mejor conocido como ‘el doctor de las estrellas’, especialistaen medicina estética y antienvejecimiento, analizael cuerpo y rostro de Ninel Conde a lo largo de los años, así como las cirugías a las que se ha sometido el ‘Bombón asesino’.

El doctor Román nos cuenta: “Ninel se encuentra en el límite entre lo normal y anormal. Hoy está en su mejor momento. Yo no le haría nada más. Está a punto de caer en el abuso y en el trastorno de dismorfia tanto facial como corporal. Debe ser tratada por un psicólogo”, asegura.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales

ASÍ LUCE ACTUALMENTE

“Se ve la nariz con punta levantada. Labios con ácido hialurónico, pómulo muy marcado y la reducción completa del mentón. Luce totalmente distinta”.

A INICIOS DE 2000 ERA UNA BELLEZA NATURAL

Cuando su carrera despuntaba no tenía ninguna modificación en su cuerpo.

“Se observa joven. No se aprecia ninguna cirugía. Su nariz es normal, estilo aguileño. Ojos pequeños, párpado gordito y cansado. Cuerpo poco estilizado y con caderas anchas”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

EN 2003 INICIAN LOS CAMBIOS

Al notar lo bien que lucía en sesiones de fotos, empezó a esculpir su silueta.

“Se nota un cambio en ojos: Párpado menos inflamado y ojos más grandes. Arreglo en la nariz con perfil de más de 90 grados. Labios con más grosor. El óvalo facial alargado. El busto y los glúteos se notan con más forma, redondos. Ya no se aprecia la cadera ancha y larga”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

2007 EMPIEZA A SER OTRA

Se empezaron a notar en su rostro y cuerpo más cambios.“Se ven los ojos rasgados, foxy eyes (ojos de zorro). Mentón más estilizado con perfilamiento mandibular. Nariz más pequeña. Volumen de labios prominente y el tamaño de implantes mamarios talla ‘L’”

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

2008 LUCE IMPACTANTE

La veíamos en todos lados. Su físico era perfecto.“Se nota implante mamario con mayor volumen. Abdomen plano con marcaje, que es una técnica de lipo. También una rinoplastía con mentón”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

2009 A 2010 ¡VAYA SILUETA!

Para deleite de sus fans, Conde lucía curvas cada vez más pronunciadas.“Se nota bótox. Diseño de sonrisa con carilla. Talla de implante mamario‘L’ y liposucción en abdomen”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

2022 EMPEZÓ A LUCIR SUMAMENTE DELGADA Y CON UN CUERPO BIEN DEFINIDO

“Se nota el aumento de implantes mamarios. Bichectomía y tal

vez pómulo. Puede ser prótesis o ácido hialurónico para rellenar y dar volumen. Hay liposucción en donde se marca la cintura y se nota el glúteo más estilizado”.

Ninel Conde / Facebook: Ninel Conde

Rostro de Ninel Conde

2022 SORPRENDEN SUS CAMBIOS DE ROSTRO

“Se le nota el ojo pequeño, efecto visual sin delinear. Parece haberse realizado una blefaroplastía. Le quedaron los ojos más pequeños. El labio es demasiado prominente y se le nota el párpado superior inflamado. Utiliza bótox y tatuaje de ceja”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

2023: SIGUEN LOS ARREGLOS

“Se percibe aún el ojo pequeño. Levantamiento de la cejacon ácido hialurónico, igual que en los labios. No se ha tocado la nariz de nuevo”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

2024 ROSTRO MÁS PERFILADO DE NINEL

“Una cara más pequeña con bichectomía. Ángulos mandibulares bien marcados. Perfilamiento mandibular. Labio prominente con ácido hialurónico. Carillas blancas. Ojos rasgados. Se hizo otro procedimiento en el que la mirada se le ve mucho más rasgada. No se ve triste ni con el párpado abultado. Uso de bótox en frente y patillas”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

“Hay un levantamiento de la cola de las cejas. Ácido hialurónico en los labios que le dan otra forma. Y tiene un perfilamiento en la zona mandibular”.

2024 Ninel se muestra diferente

“Se levanta la punta de la nariz y la reduce. Tiene una cara más ovalada en la que se pierde el pómulo. Los labios tienen más volumen”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

¿Qué es la dismorfia corporal?

CONSULTAMOS AL PSICÓLOGO OMAR VILLARREAL SOBRE LA DISMORFIA CORPORAL

“Es un trastorno en el que se busca la perfección del cuerpo y rostro para llamar la atención. Tiene que ver con la autoestima y la competitividad. Las personas pueden estar obsesionadas con ser unas muñecas. Es una adicción al bisturí por encontrar la perfección. Puede poner en riesgo la salud como si fuera alcohol o droga. No les importa las consecuencias. No están conformes con su físico y no se logran ver bonitas ante un espejo. Se deben atender con un psicólogo o psiquiatra”.

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. Psicólogo Omar Villarreal habla de la dismorfia corporal. / Redes sociales

¿Qué son y para qué sirven las principales sustancias para los procedimientos estéticos?

Ácido hialurónico : Es una sustancia utilizada para rellenar y dar volumen a labios, pómulos y arrugas profundas. Dura entre 6 meses a un año.



: Es una sustancia utilizada para rellenar y dar volumen a labios, pómulos y arrugas profundas. Dura entre 6 meses a un año. Bótox : Ayuda a relajar los músculos para eliminar líneas finas en la frente, patas de gallo, contorno de ojos y boca. Dura entre 6 meses a un año.



: Ayuda a relajar los músculos para eliminar líneas finas en la frente, patas de gallo, contorno de ojos y boca. Dura entre 6 meses a un año. Bichectomía : Es un proceso mediante el cual se sacan bolsas de grasa de debajo del pómulo. Esto hace que la cara se vea más estilizada, menos redonda y ovalada. Las bolsitas miden 10 cm2 cada una.



: Es un proceso mediante el cual se sacan bolsas de grasa de debajo del pómulo. Esto hace que la cara se vea más estilizada, menos redonda y ovalada. Las bolsitas miden 10 cm2 cada una. Blefaroplastía: Cirugía de parpados superior e inferior que sirve para quitar el exceso de piel y bolsas de grasa.

