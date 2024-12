Niurka arremete contra Ninel Conde; asegura que ella “se pone de pechito” para las críticas sobre su físico

Luego de que Ninel Conde compartiera un video defendiéndose de las críticas por su aspecto físico, Niurka Marcos aseguró que su colega era la responsable de todos los malos comentarios que ha recibido en los últimos meses.

En un encuentro con la prensa, la llamada ‘Mamá Niu’ sostuvo que la cantante se veía muy “f3.a”. Incluso, resaltó que no podía culpar a los demás de expresar su opinión.

Niurka “La gente le dijo que se la volviera a poner (el rostro), que estaba muy f.3a. Cada quien recibe, en la opinión del hate, se pone de pechito”.

Niurka habla de Ninel Conde / Captura de pantalla

Niurka cree que Ninel Conde “no se acepta”

Durante la conversación, lamentó que Ninel no tuviera la “autoestima suficiente” para aceptarse como es y, en su lugar, se sometiera a tratamientos estéticos que solo la hacen “ver peor”.

“Ninel ha sido así siempre. Siempre ha invadido su cara. Nunca ha estado conforme con ella y siempre ha sentido la necesidad de estarse operando. No debe ofenderse porque lo digan. Es algo evidente”, expresó.

Por si esto fuera poco, también le pidió que no culpe a los camarógrafos por las fotos que lo toman y acepte que su cara “se ve mal”.

“No es cierto. Vean, la televisión engorda siete kilos, pero yo me sigo viendo bella. (Me pueden hacer acercamientos) porque soy muy bella”, manifestó.

Niurka habla de Ninel Conde / Captura de pantalla

¿Por qué Ninel Conde es criticada por su físico?

En los últimos años, Ninel Conde se ha sometido a diversos “arreglos estéticos” que, para muchos, no la favorecen. En redes sociales, los detractores suelen referirse a ella como “falsa”.

Si bien la actriz no ha hablado abiertamente sobre sus intervenciones, en su momento, el programa ‘Chisme no like’ reportó que la artista viajó a Turquía para ponerse un implante en los labios y un alargamiento de rostro.

“Se hizo el estiramiento de toda la cara. Nos enteramos de que, lo que tiene en los labios, no es una solución que se haya inyectado para darle volumen, directamente se puso un implante. Le cambió la expresión de la cara y la boca”, indicaron.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué ha dicho Ninel Conde de las críticas?

Hace algunos días, Ninel Conde compartió un video en redes sociales expresando su molestia ante las constantes críticas sobre su rostro.

“Yo no contamino mis ojitos, ni mi mente con cosas negativas. No creo que eso sea preocupación, no me interesa hablar del tema porque es algo que contamina mis emociones y yo estoy tratando de cuidar mi entorno”, dijo.

Para finalizar, invitó a todos sus detractores a dejar de ver sus redes sociales: “Quien no le gusta lo que está en mis redes, que me deje de seguir y ya, se acabó el problema”, indicó.

