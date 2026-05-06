¡Por boletos de el Buki! Abuela deja a su nieto encerrado en carro a 45°C y casi ocurre tragedia

¡De no creerse! Aún con el dolor fresco por la muerte de un pequeño de tres años en Mexicali, quien presuntamente fue olvidado por su madre tras una fiesta y perdió la vida dentro de un auto que alcanzó temperaturas extremas por la ola de calor, surge otro caso que vuelve a estremecer.

Y es que, en Morelia, una abuela decidió dejar a su nieto encerrado en un coche, también bajo el sol intenso, para poder conseguir boletos del concierto de Marco Antonio Solís, “el Buki”,. una decisión que pudo terminar en tragedia.

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¿Qué pasó en Morelia con el niño dejado en un auto por boletos del Buki?

El incidente ocurrió en las inmediaciones del Estadio Morelos, donde se realizaba la entrega de boletos para el esperado concierto del “Buki”. Testigos alertaron a elementos de seguridad al notar que dentro de un automóvil Hyundai gris oscuro había un niño pequeño en condiciones alarmantes.

El menor lloraba, sudaba y mostraba signos evidentes de estrés, mientras el vehículo permanecía completamente cerrado bajo el sol. Elementos de Seguridad Vial acudieron de inmediato y lograron abrir el automóvil para rescatarlo.

Según fuentes oficiales, el niño ya presentaba sed intensa y angustia, por lo que fue atendido en el lugar. Los policías lo hidrataron y le proporcionaron alimentos básicos para estabilizarlo, evitando así que la situación escalara a un golpe de calor severo.

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¿Por qué la abuela dejó al menor encerrado en el coche a 45°C?

Minutos después del rescate, la abuela del menor apareció en el sitio. Fue entonces cuando explicó a las autoridades que había dejado al niño dentro del vehículo para poder formarse y realizar el canje de boletos para el concierto de Marco Antonio Solís “el Buki”.

La declaración generó aún más indignación en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la decisión de priorizar un evento musical sobre la seguridad del menor. Aunque la mujer recuperó al niño tras el incidente, recibió una fuerte advertencia por parte de las autoridades.

Los oficiales le recalcaron el riesgo extremo que implica dejar a un menor dentro de un automóvil sin ventilación, especialmente durante una ola de calor como la que afecta actualmente a Michoacán.

¿Qué tan peligroso es dejar a un niño dentro de un auto con calor extremo de hasta 45°C?

Especialistas y autoridades coinciden en que dejar a un menor dentro de un vehículo cerrado, incluso por pocos minutos, puede ser mortal. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado que en Michoacán las temperaturas alcanzan entre 40 y 45°C, pero dentro de un auto pueden elevarse hasta 10 o 15 grados más en cuestión de minutos.

Esto convierte al vehículo en una trampa peligrosa donde un niño puede sufrir:

Golpe de calor

Deshidratación severa

Convulsiones

Daño en órganos vitales

Incluso la muerte.

¿La abuela enfrentará consecuencias legales por dejar a su nieto en un auto en Morelia?

Tras el rescate, elementos de la Guardia Civil de Michoacán emitieron una advertencia clara: nunca dejar a menores solos dentro de un vehículo, sin importar el tiempo o la razón.

Además, recalcaron que la responsabilidad de los adultos es garantizar la seguridad de los niños en todo momento, especialmente en condiciones climáticas extremas. Aunque en este caso no se reportaron daños permanentes, el menor estuvo en una situación de peligro inminente.