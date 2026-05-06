¿Cazzu desprecia a sus fans? Ex de Nodal criticada por no ayudar a una persona en crisis durante concierto

Cazzu vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta ocasión, no fue por algo relacionado con Christian Nodal o su nueva esposa, Ángela Aguilar, sino por la actitud que mostró frente a un fan aparentemente en crisis durante uno de sus conciertos. Lo ocurrido ha desatado muchas opiniones divididas en redes sociales, ¿la argentina ya se pronunció? Te contamos los detalles.

Cazzu / Mezcalent

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¿Por qué Cazzu es señalada por no ayudar a una persona en crisis durante uno de sus conciertos?

Como se sabe, actualmente Cazzu está dando una serie de presentaciones en Estados Unidos, como parte de su gira internacional ‘Latinaje’. Fue justamente uno de estos shows que se vio envuelto en polémica después de que una fanática se desmayara.

En el video del momento, se puede observar cómo la asistente se empieza a poner mal y aparentemente queda inconsciente en su silla. Pese a este acontecimiento, el evento siguió con normalidad, siendo los trabajadores del lugar quienes la sacaron del recinto.

“Fan de Cazzu se desmaya en pleno concierto y Cazzu ni siquiera la voltea a ver. La señora fue tratada por los de emergencia. A Cazzu, en ningún momento, se le vio preguntar cómo estaba esta señora”, dijo una usuaria.

Algunos internautas reportaron que, aparentemente, la celebridad sí se dio cuenta de lo ocurrido, pero decidió ignorar el hecho, dejando que su equipo se hiciera cargo del percance.

Por supuesto, esto causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos afirman que esto sería la prueba de que a Cazzu “no le interesan sus fanáticos”, otros sostienen que la cantante no se percató del suceso. Incluso aseguraron que ella habría parado la presentación si realmente hubiera notado la situación.

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¿Cazzu está siendo víctima de una campaña de desprestigio?

Hasta el momento, Cazzu no ha mencionado nada sobre la fan que se desmayó en su concierto y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para hablar sobre su gira internacional. De hecho, su último post data de hace una hora y fue para agradecer la presencia de los fans en sus más recientes presentaciones en Los Ángeles.

“Dos noches hermosas de ‘Latinaje’ en Los Ángeles. Esta noche New York”. Cazzu

En internet, se ha comenzado a teorizar que los señalamientos contra Cazzu por la fanática desmayada formarían parte de una “campaña de desprestigio” en su contra. Esta no es la primera vez que se habla de algo así.

En su momento, el periodista Javier Ceriani informó que, presuntamente, Pepe Aguilar estaría tratando de “dañar la imagen” de la argentina para beneficiar a Christian Nodal y Ángela Aguilar, principalmente ahora que, presuntamente, tanto la pareja como él mismo estarían teniendo problemas para vender boletos.

Cazzu / Mezcalent

¿Cuándo se presentará Cazzu en México?

Cabe destacar que Cazzu se presentará el próximo 16 de mayo en el Tecate Emblema, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. La famosa compartirá escenario con grandes celebridades como:

Jonas Brothers

Bruses

LP

Louis Tomlinson

Los costos de las entradas oscilan entre mil pesos y 2 mil 100 pesos. Se pueden adquirir mediante la plataforma de Ticketmaster.

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