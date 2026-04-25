Emiliano Aguilar confirma colaboración con Cazzu, ¿se viene tiradera para Nodal y Ángela Aguilar?

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar es uno de los mayores detractores del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Pese a ser hermano de la cantante, ha criticado su relación en múltiples ocasiones y hasta se ha burlado del intérprete de ‘Adiós amor’.

Incluso, se ha dicho estar a favor de Cazzu, la exnovia del artista, y muchas veces ha manifestado su deseo de colaborar con ella. En medio del escándalo de divorcio e infidelidad entre la pareja, el rapero confirmó un dueto con la argentina, lo que ha generado muchas expectativas en redes sociales, ¿se viene tiradera? Esto es todo lo que se sabe.

Cazzu / Mezcalent

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¿Por qué Emiliano Aguilar está enojado con Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Como se sabe, Emiliano Aguilar no tiene una buena relación con el resto de su familia. Desde hace años, se ha mantenido distanciado de su padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos, Ángela y Leonardo.

La versión que ha dado sobre esta situación fue que, presuntamente, su papá favorecía mucho a sus hermanos y recibía malos tratos. Ejemplificó esto diciendo que, cuando viajaban juntos, ellos se quedaban en lujosos lugares, mientras que a él lo mandaban con los empleados.

Cuando se supo lo del romance entre Ángela y Nodal, el rapero se mostró en desacuerdo y dijo apoyar a Cazzu, expareja de él. Para él, la argentina es una mujer maravillosa y talentosa.

Recientemente, se pronunció ante la polémica que causó el lanzamiento del video de ‘Un vals’, en el que aparece una modelo muy parecida a Cazzu, y admitió estar sorprendido por las acciones de su cuñado.

“Subir un video combinando a dos morras que han batallado por la culpa de esa persona y subir un video combinando esas dos personas en una…¡estás bien safado!, ¿Cómo vas a hacer eso? Aquí es puro team Cazzu…nada de enanos, la neta”, manifestó.

Emiliano Aguilar / Emiliano Aguilar

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¿Emiliano Aguilar hará una tiradera con Cazzu para Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En un encuentro con la prensa reciente, Emiliano Aguilar confirmó una colaboración musical con Cazzu. Si bien no quiso ofrecer muchos detalles, mencionó que ya estaban trabajando en este proyecto.

“Mi gente, se ha logrado algo que pensé que nunca se iba a lograr… Se viene una rola con Cazzu. Y está todo listo”. Emiliano Aguilar

Un empleado suyo que se encontraba presente agregó: “Se está trabajando. De hecho, el equipo de trabajo está trabajando todo eso para hacerlo posible”.

Cabe mencionar que el periodista Javier Ceriani reportó que, hasta el momento, no ha recibido informes de que esto realmente sea una realidad. No obstante, las redes sociales enloquecieron y esperan que la canción salga muy pronto.

Y es que se prevé que sería una tiradera, al menos, para Christian Nodal, a quien se le ha señalado de, presuntamente, haberle sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar a meses de haber dado a luz.

¿Quién es Emiliano Aguilar?

Juan José Emiliano Aguilar Treviño, mejor conocido simplemente como Emiliano Aguilar, es un rapero mexicano-estadounidense.

Es hijo de Pepe Aguilar y su primera esposa, Carmen Treviño.

Actualmente tiene 33 años.

Desde hace varios años está distanciado de su papá y hermanos.

Pepe sostiene que el distanciamiento se dio por culpa de Carmen, mientras que Emiliano dice que fue el constante favoritismo hacia Ángela y Leonardo.

Tiene dos hijas de relaciones anteriores.

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