Cazzu obtiene la visa de su hija tras pleito con Christian Nodal: ¿ya hay acuerdo legal para viajar?

El pleito legal entre Cazzu y Christian Nodal dio un giro inesperado luego de que se diera a conocer que finalmente la cantante argentina obtuvo la visa para ingresar a Estados Unidos junto con su hija. Esto en medio del conflicto legal que mantiene con su expareja. ¿Llegaron a un acuerdo? Aquí te contamos todo.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal y Pepe Aguilar vetaron a El gordo y la flaca? Raúl de Molina revela desplantes EN VIVO

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Cazzu ganó la batalla legal contra Christian Nodal por la visa de su hija?

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal se centraba en la autorización necesaria para que la menor pudiera salir del país y tramitar su visa. Según lo informado, el proceso se complicó debido a temas legales en los que el cantante mexicano debía otorgar su consentimiento.

Durante semanas, el tema generó especulación sobre si la gira de la artista podría llevarse a cabo, ya que la presencia de su hija parecía ser un punto clave en su logística personal y profesional. La falta de acuerdos había puesto en pausa los planes internacionales de la argentina.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el proceso legal concluyó en su totalidad o si aún existen puntos pendientes entre ambas partes.

Te puede interesar: Ángela Aguilar habría reaccionado a las burlas sobre estatura de Nodal con polémica FOTO: “Calma”

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo obtuvo la visa Cazzu para su hija tras pleito con Christian Nodal?

La obtención de la visa para la hija de Christian Nodal y Cazzu era uno de los aspectos más delicados del caso. Al tratarse de una menor, el permiso de ambos padres resultaba indispensable para completar el trámite migratorio, lo que colocó a Nodal en una posición clave dentro del proceso.

De acuerdo con lo revelado por Javier Ceriani, personas cercanas al equipo de la artista confirmaron que, tanto ella, como su hija, presuntamente ya contarían con las visas aprobadas. Esto incluiría también al equipo de trabajo que la acompañará durante la gira.

El comunicador detalló en su intervención:

“Ya me confirmaron que sus visas de Cazzu y su hija están aceptadas. Estados Unidos aceptó todo el acceso para que vengan a trabajar. Es un logro muy importante y una super bomba muy importante”. Javier Ceriani

Pese a estas declaraciones, no se han hecho públicos documentos oficiales, ni comunicados directos por parte de los involucrados que expliquen las condiciones del acuerdo o si existieron restricciones, por lo que la información dada por el periodista queda en calidad de rumor.

Te puede interesar: ¡Nodal es captado con otra mujer en República Dominicana! ¿El cantante fue infiel? Ángela Aguilar lo vio todo

¿Cuándo inicia la gira “Latinaje” de Cazzu en Estados Unidos?

Con la situación migratoria aparentemente resuelta, la gira “Latinaje” de Cazzu retomaría su curso con varias fechas programadas en distintas ciudades de Estados Unidos. La primera parada, según lo mencionado, sería en Illinois, Chicago, lo que marcaría el inicio de esta etapa internacional.

El tour había generado expectativa entre sus seguidores, pero también incertidumbre debido al conflicto legal que mantenía con Christian Nodal. Durante ese periodo, no se tenía claridad sobre si la artista podría cumplir con sus compromisos fuera del país.

Mientras tanto, el caso entre ambos artistas continúa generando atención, especialmente por tratarse de figuras públicas con una relación previa ampliamente conocida. Hasta ahora, ni Cazzu ni Christian Nodal han emitido declaraciones directas sobre este nuevo avance en la situación legal, lo que mantiene abiertas varias interrogantes sobre el acuerdo alcanzado y su impacto a futuro.

Te puede interesar: Christian Nodal antes de la fama: así era la vida del esposo de Ángela Aguilar en Sonora, FOTOS