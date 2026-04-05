¡Nodal es captado con otra mujer en República Dominicana! ¿El cantante fue infiel? Ángela Aguilar lo vio todo

¿Christian Nodal volvió a las andadas? El cantante fue captado con otra mujer durante su viaje por República Dominicana, ¿le fue infiel a Ángela Aguilar y la cantante lo vio todo? Te revelamos todos los detalles.

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Nodal dio un concierto en República Dominicana. / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal fue a República Dominicana?

Christian Nodal y Ángela Aguilar viajaron a La Romana, en República Dominicana para disfrutar de los paisajes y las aguas de río de agua dulce. La pareja compartió fotos que desataron críticas de los internautas porque en una de ellas aparece la integrante de la dinastía Aguilar abrazando al sonorense mientras está parada de puntitas, por lo que destacaron que la diferencia de alturas es mínima, pues él mide alrededor de 1.69-1.70 metros y ella 1.68 metros.

Además, la pareja llegó al destino turístico porque Nodal se presentó la noche del sábado 4 de abril en Altos de Chavón como parte de su gira Pa’l Cora Tour, donde interpretó varios de sus grandes éxitos como “Ya no somos ni seremos”, “Probablemente” y “No te contaron mal”.

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Nodal y Ángela Aguilar en República Dominicana. / Redes sociales

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar en República Dominicana?

Previo a iniciar el show, Nodal dijo: “No saben lo que significa para mí estar con ustedes esta noche en este majestuoso lugar que tiene tanta historia. Es un honor poder presentarme aquí con esta gente tan hermosa”, además, destacó que iba preparado para abrazar a los corazones rotos y también a los enamorados y que en República Dominicana sí saben amar.

Posteriormente una fan identificada como Merianyeli subió al escenario con Christian Nodal para cantar “Dime cómo quieres”, canción que siempre interpreta con Ángela Aguilar, sorprendiendo con su voz al mexicano que se reía del momento mientras que la fan lo disfrutaba completamente.

“Un fuerte aplauso para Merianyeli”, dijo Nodal, mientras la joven respondió “Ay, no seas tan coqueto, Christian”, y de aquí surgieron los falsos rumores sobre que el sonorense engañó a Ángela Aguilar, sin embargo, no hubo infidelidad de por medio, pues la hija de Pepe Aguilar estuvo presente en el show desde el backstage. ¡Estaba con una mujer en el escenario solamente! En redes circularon fotos de Ángela presenciando el momento.

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Nodal y su fan en República Dominicana y Ángela Aguilar lo vio todo. / Redes sociales

¿Cuándo es la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A más de un año de haber formalizado su relación por lo civil en una ceremonia íntima en Cuernavaca, Christian Nodal y Ángela Aguilar han comenzado a compartir detalles sobre su próxima boda por la iglesia. De acuerdo con lo que han mencionado recientemente, el enlace religioso está previsto para mayo de 2026.

La pareja también ha señalado que el lugar elegido para la celebración sería Zacatecas, entidad con la que mantienen un vínculo cercano. En declaraciones del propio intérprete, la intención es que el evento conserve elementos representativos del país, al señalar que busca que el festejo sea “muy mexicano”.

En medio de los preparativos, Nodal ha comentado que le gustaría que su hija, nacida en 2023 durante su relación con Cazzu, esté presente en la ceremonia. Hasta el momento, no se ha confirmado si esto será posible, ya que no se han dado a conocer más detalles al respecto.

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