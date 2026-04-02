Christian Nodal “mantiene” a Cazzu, revela Pati Chapoy, ¡dice tener pruebas que lo confirman!, ¿las mostró?

Uno de los temas más comentados en torno a la vida de Christian Nodal ha sido su paternidad. Se ha dicho que, aparentemente, el cantante no sería un padre presente en la vida de su hija y que ni siquiera da una pensión alimenticia justa para sus gastos.

La propia Cazzu, expareja de Nodal y madre de la menor, ha dicho que considera injusta la manutención que recibe para la menor y dio a entender que el artista presuntamente tiene en “completo abandono” a su hija. Esto ha sido refutado por Christian, quien hasta ya comenzó un proceso legal.

Por supuesto, esta situación no solo ha creado bandos divididos en internet, sino también en el medio artístico. Si bien muchos famosos se han solidarizado con la argentina, otros no han dudado en defender al mexicano.

Entre las celebridades que apoyan a Christian se encuentra Pati Chapoy, quien recientemente sorprendió a todos al decir que tiene pruebas de que, presuntamente, el esposo de Ángela Aguilar no solo cumple con la pensión para su hija, sino que también “mantiene” a su exesposa. Esto fue lo que dijo.

Christian Nodal / Redes sociales

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¿Christian Nodal no da pensión alimenticia para su hija?

En múltiples ocasiones, se ha puesto en tela de juicio la paternidad de Christian Nodal. No obstante, todo empeoró después de que Cazzu afirmara que su hija está viviendo “la crónica de un abandono”.

Ante esto, Christian lanzó un largo comunicado negando ser un mal padre y asegurando que su ex es quien no le permite ver a la niña con regularidad. También sostiene que tanto él como su equipo legal han estado abiertos al diálogo para llegar a un acuerdo relacionado con la menor, pero que la trapera se “cierra”.

Debido a ello, decidió iniciar un proceso legal para que un juez dictamine, entre otras cosas, la custodia de la menor y una pensión “justa”.

Cabe mencionar que, en entrevista para TVNotas, una amiga de Cristy Nodal, mamá del cantante, afirmó que el mexicano sí cumple con sus obligaciones parentales, pero que Cazzu le exige “una millonada”.

“Él sí cubre la pensión alimentaria a tiempo, pero Cazzu pide una millonada. Cristy siempre le aconsejó que se lo diera. Le duele no poder ver a su nieta, pero el cantante piensa que, si cede ahora, después, ¿qué más va a querer?”, declaró.

Cazzu / Redes sociales

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¿Cazzu es “mantenida” por Christian Nodal? Esto dice Pati Chapoy

En su momento, Pati Chapoy fue muy criticada por pedirle públicamente a Cazzu que “aceptara lo que le da Nodal y se callara la boca”. Recientemente, fue abordada por este comentario en un encuentro con los medios.

En la conversación, justificó su polémica declaración diciendo que tenía pruebas que confirmarían que, presuntamente, Christian Nodal mantiene a su exesposa e hija. Según la presentadora de ‘Ventaneando’, la información la obtuvo de los abogados del cantante.

“El que yo haya dicho que Nodal sí la mantiene muy bien fue el resultado de una información que recibí de sus abogados” Pati Chapoy

Y es que Chapoy sostiene que los fans de la reggaetonera se quedaron con la “idea equivocada” de que Nodal había “abandonado” a su ex, cuando realmente no es así.

“Quedaron con la idea de que la había abandonado y no es cierto. Simplemente terminó una relación, él empezó otra, por un lado, por otro lado, la sigue manteniendo, ¿qué más quieren?”, manifestó.

Finalizó diciendo que no le preocupan los malos comentarios que ha recibido por hablar de este asunto, pues considera que simplemente está “dando una opinión”.

#christiannodal #cazzu ♬ sonido original - FronteraInfo @frontera.info ¿Sabías que los abogados de Christian Nodal (@nodal) serían la fuente que confirmó a Pati Chapoy (@chapoypati) que el cantante sigue manteniendo a @Cazzu? 🎙️📄 La periodista explicó que esta información la recibió de viva voz por parte del equipo legal del artista. Ante las críticas de los seguidores de la intérprete argentina, Chapoy aclaró que Nodal no abandonó a Cazzu, sino que la relación concluyó y él comenzó otra. Además, señaló que las reacciones en internet son solo opiniones a las que no les da importancia. #patichapoy

¿A cuánto asciende la pensión que Christian Nodal le daría a Cazzu?

Hace algunos meses, el periodista Javier Ceriani reveló la presunta cantidad que Christian Nodal le da a Cazzu para la manutención de la hija que tienen en común. Según el periodista, la artista es quien se encarga de cubrir la mayoría de los gastos, pues la pensión que recibe es “humillante”.

“Tengo la miserable cifra de cuánto le da Christian Nodal a Cazzu por la manutención de (su hija)... Lo que le paga Nodal a Cazzu para que mantenga a su hija en Argentina es humillante, Julieta paga el kínder, la obra social, la alimentación, la vestimenta y el lugar donde viven”, indicó.

Supuestamente, la cantidad mensual sería de 2 mil 400 dólares, es decir, un poco más de 44 mil pesos mexicanos. Ceriani aseguró que Nodal gasta mucho más en los viajes que realizaría con su actual esposa, Ángela Aguilar.

“Le paga, me confirman que es con dinero en efectivo, supuesta y alegadamente, solo unos míseros dos mil 500 dólares (alrededor de 46 mil pesos mexicanos), de la cuantiosa fortuna que tiene Nodal, su hija vale el 0.0001% de su salario”, dijo.

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