Christian Nodal habría querido quitarse la vida; revela, ¿se iba a tirar de un edificio? Esto pasó

El cantante mexicano Christian Nodal, protagonista de varias polémicas a lo largo de los últimos años, vivió un preocupante momento, luego de que se revelara que el intérprete de “Adiós amor” intentara quitarse la vida hace algún tiempo. La historia, que no muchos conocen, ocurrió debido a un difícil momento que vivió. ¿Por qué?

Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué se dijo sobre que Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, intentó quitarse la vida?

Durante un reciente vídeo de Venga la alegría, se abordaron curiosidades sobre la vida de Christian Nodal, actual esposo de Ángela Aguilar. Lejos de las polémicas sobre su romance, otro oscuro momento ha descrito su vida.

Según lo revelado en otro momento, Nodal habría pensado seriamente en atentar con su vida, pues vivió momento sumamente difíciles en su juventud, mismos que lo llevaron a pensar en hacerlo.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en Español, el intérprete aseguró que al vivir una etapa marcada por la soledad y la falta de apoyo familiar, barajó dicha opción: “ No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos ”, confesó el cantante. ¿Por qué no lo hizo?

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Nodal estaría peleado con sus padres por el apoyo que le da a su hija con Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal decidió no quitarse la vida?

Pese a que Christian Nodal reveló sentirse abandonado en buena parte de su infancia, el cantante recibió el apoyo de su abuela materna fue clave para salir adelante, según lo relatado por el propio cantante.

La falta de una estructura familiar tradicional y el sentimiento de abandono marcaron profundamente su niñez, generando una sensación constante de soledad.

Este contexto, de acuerdo con sus propias palabras, influyó en su estado emocional durante la adolescencia, una etapa en la que enfrentó conflictos internos y una fuerte carga emocional que no siempre supo cómo manejar.

Una vez quise tirarme desde un segundo creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pen****!’ Christian Nodal para Rolling Stone

A partir de ahí, no volvió a hablar sobre este episodio que marcó su vida.

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Christian Nodal asegura que vivió momentos difíciles en su adolescencia, asegura que está agradecido con su éxito, pero mantiene los pies en la tierra.#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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¿Cuándo se casarán Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar reveló que su boda por la iglesia con Christian Nodal está prevista para mayo de 2026. Aunque evitó dar una fecha específica, el anuncio coincide con lo que ambos han mencionado previamente en entrevistas y convivencias con seguidores.

El mes elegido tiene un significado especial para la pareja. Según ha contado Nodal en otras ocasiones, su relación con Ángela comenzó en mayo de 2024, poco después de que el cantante anunciara su separación de la rapera argentina Cazzu el 11 de ese mismo mes. Semanas más tarde, el 29 de mayo de 2024, ambos realizaron una ceremonia espiritual en Roma.

En una entrevista con Adela Micha, Nodal explicó que ese enlace espiritual ocurrió en medio de una fuerte exposición mediática. De acuerdo con su versión, la conexión entre ambos trascendió lo profesional desde el 13 de mayo de 2024 y, tras finalizar un concierto en Guadalajara, él viajó para reencontrarse con Ángela, lo que finalmente llevó a esa ceremonia simbólica.

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