¿Eduardo Santamarina impidió que Itatí Cantoral se casara con Cristian Castro? Su hijo revela la verdad

Uno de los hechos más recordados en el mundo del espectáculo es la supuesta boda de Itatí Cantoral y Cristian Castro que, aparentemente, fue impedida por Eduardo Santamarina. Aunque el hecho se mantuvo fuera de la polémica por varios años, en meses pasados revivió tras las declaraciones de la actriz.

Itatí Cantoral / Instagram: @itatic_oficial

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¿Itatí Cantoral se iba a casar con Cristian Castro, pero llegó Eduardo Santamarina?

A finales de los años noventa, Itatí Cantoral había terminado su relación con Eduardo Santamarina por decisión del actor. Mientras la pareja se encontraba en un aparente “tiempo”, Cristian Castro llegó a la vida de la actriz y la invitó a formar parte del video de una de sus canciones.

Poco a poco comenzaron a salir más allá de lo laboral. Sin embargo, en una ocasión que Cristian Castro viajó por asuntos laborales, Santamarina regresó con Itatí Cantoral y le pidió matrimonio, lo que puso fin al breve romance entre la actriz y Cristian Castro.

“En el apuntador escucho la voz de Eduardo Santamarina diciendo ‘¿te quieres casar conmigo?’, pero lo escuché yo y todos los que traían el apuntador. El foro se prendió, bajó Eduardo, nos abrazamos, llevó a su nana con el anillo de compromiso, y me dice: ‘Dime que no andas con Cristian Castro, necesito que te cases conmigo ya, mañana, porque te vas a arrepentir’”. Itatí Cantoral

Itatí Cantoral contó como terminó su romance con Cristian Castro. / Redes sociales

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¿Cuál es la versión del hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina sobre la boda de su mamá con Cristian Castro?

En medio de las incógnitas que generó la declaración de Itatí Cantoral, el hijo de la actriz y Eduardo Santamarina fue cuestionado al respecto. El joven aseguró que tiene la versión completa de su mamá, la cual le sigue pareciendo graciosa hasta el día de hoy.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se casaron en el año 2000. / Instagram: @eduardosantamarinamx / @itatic_oficial

“Es una locura, porque ya le había pedido permiso a mi abuelo, a mi abuela en ese momento, mis tíos ya lo sabían, entonces que mi papá haya llegado en ese momento indicado, como película, interrumpió en el momento indicado para que Roberto y yo existiéramos, porque sino ni él ni yo hubiéramos existido. Qué chistoso que se dan estas coincidencias en la vida”. Hijo de Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral

De acuerdo con el joven, si en ese momento no hubiera llegado su papá, su mamá le aseguró que se hubiera casado con Cristian Castro, pero las cosas no fueron así, y los actores llegaron al altar en el año 2000, aunque su historia de amor duró poco, pues se divorciaron cinco años después tras tener dos gemelos.

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¿Qué dijo Eduardo Santamarina sobre la confesión de su hijo acerca de la boda con Itatí Cantoral?

En un reciente encuentro con los medios en el que estuvo presente TVNotas, Eduardo Santamarina fue cuestionado sobre las declaraciones de su actriz y su hijo. En comparación con su su expareja, dijo que esa situación ha quedado en el pasado, ya que ahora son familias distintas.

“A mí, la verdad, que esos comentarios ni me van ni me vienen. Yo sé lo que pasó, yo estuve ahí. Nadie conoce la olla más que la cuchara”, dijo el actor en primera instancia, pero después señaló que “no se acuerda de eso”, al escuchar lo que su hijo dijo al respecto.

Hasta ahora, lo único que ha quedado claro tras las declaraciones, es que Itatí Cantoral compartió una breve historia con Cristian Castro, pero al final decidió estar con Eduardo Santamarina y, hasta hoy, sigue contando esa historia como un hecho que marcó su vida.

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