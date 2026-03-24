Eduardo Zucchi ¿harto de que lo comparen con sus papás Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina? ¡Él reacciona!

En septiembre de 2025, Eduardo Zucchi nos dijo que su apellido era una manera de homenajear a su abuelita materna. Aclaró que no lo hizo para que no lo relacionaran con sus papás, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina.

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Eduardo Zucchi revela cómo se prepara para actuar. / Francisco Mancera y Liliana Carpio/TVNotas/Redes sociales

¿Qué dijo Eduardo Zucchi sobre su cambio de apellido?

El joven nos reveló quién de sus padres es más estricto: “Creo que es por temporadas. En ocasiones mi mamá es estricta y luego mi papá. Es muy raro. Parece que se van turnando la batuta, o sea, como si fuera un relevo (ríe)”

Además, nos soltó por qué decidió cambiar su apellido:

“La decisión de mi apellido es sumamente personal. Es un homenaje a mi abuela. No lo hice por deslindarme de mis papás. Todo el tiempo los publico en redes sociales y salgo con ellos”, dijo Eduardo Zucchi en entrevista con TVNotas.

Dijo que sus papás han sido el motor más grande para él, ya que le han forjado la seguridad que necesita para desenvolverse en el mundo. “Me han dicho que confíe en mí. Cuando uno tiene confianza en sí mismo, todo el ruido, las dudas y las inseguridades se van apagando lentamente. Ellos me han inculcado mucha seguridad”.

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Eduardo Zucchi revela si le afectan las comparaciones con su padre Eduardo Santamarina. / Foto: Redes sociales

¿Qué opina Eduardo Zucchi de las comparaciones con su papá Eduardo Santamarina?

En redes sociales, a Eduardo Zucchi lo han comparado con su padre, Eduardo Santamarina, tanto en lo laboral como en el físico. Nos aclaró si le incomodan estos comentarios. “No me molesta que me comparen con él. Lo tomo como un halago. A mi papá lo admiro demasiado. Es una persona respetable. Quiero ser como él cuando sea grande. Por eso le copio todo (ríe). Si veo algo, como ciertos matices o la forma de tratar a la gente, lo hago de la misma manera (ríe)”.

Ha seguido los mismos patrones que su papá y la gente se lo ha dicho. “He notado que los 2 somos muy apapachadores. Mi papá es de los que agarra y abraza a la gente, aunque no los conozca. Eso me gusta mucho. Yo he absorbido eso y hasta las personas me dicen: ‘Me abrazas como tu papá’”.

También señaló los consejos que le han brindado Itatí y Eduardo para conseguir trabajo. “El primero es: ‘Cada vez que hagas un casting, debes tener en la mente que, si es para ti, será para ti’. Es decir, no importa si haces la mejor o la peor versión. Entonces, he aprendido a no sentirme bajoneado, porque el rechazo es el pan de cada día en esta profesión”.

Está consciente de que sus papás son muy reconocidos dentro del medio artístico, por el talento que han proyecto en la pantalla, pero a él ¿le ha costado? “En mi caso, ha sido complicado, porque siempre estaré a la expectativa y habrá comparaciones. Tengo la bendición de que mis padres son muy talentosos dentro del medio. Nunca faltará quien diga: ‘Está ahí por sus papás o ellos son mejor que él’. Sin embargo, me he preparado muchísimo”.

Nos cuenta si sus padres han sido estrictos en la parte laboral. “He visto el trabajo y la capacidad que ellos tienen. Me lo han alimentado a mí por ósmosis. Mis papás jamás han tenido la exigencia hacia mí. No me han dicho: ‘Tienes que ser así, la gente espera esto de ti’. Al contrario, me han comentado: ‘Tú ya estás listo, Edu, ¿por qué eres tu peor crítico?’. Eso me lo dicen porque soy ultra perfeccionista (ríe)”.

El joven actor compartió la increíble conexión que tiene con su gemelo, Roberto. “Hace como 3 años yo estaba en Nueva York y él en Guadalajara. Recuerdo que a él le reventó el apéndice. Era de noche (en Nueva York) y me comencé a sentir mal. Sentía un dolor fuerte en el abdomen. Mi primer impulso fue agarrar el celular y le marqué. Le pregunté: ‘Hola, Roberto, ¿cómo estás?’, y el respondió: ‘Hola, Eduardo. No te preocupes, pero estoy en la ambulancia. Me acaba de reventar el apéndice’. Me puse blanco”.

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Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, padres de Eduardo Zucchi. / Francisco Mancera y Liliana Carpio/TVNotas/Redes sociales

¿Cómo se prepara Eduardo Zucchi para interpretar a sus personajes?

Eduardo Zucchi se emocionó al hablar de su personaje en El renacer de Luna, producción de Roy Rojas. “Me siento emocionado. Este personaje me cayó como anillo al dedo. ‘Saul’ es un hombre perseverante y se quiere comer al mundo. Tiene sueños de ser un artista de renombre. Creo que conecto mucho con eso. Todos los artistas tenemos esa ambición. Atravesará momentos muy difíciles”.

Su autoexigencia ha sido muy alta y sus papás lo han tratado de tranquilizar. “Me gusta prepararme veinte mil veces. Un coach actoral me ha ayudado con mis escenas. Quiero darle nuevos matices a mi personaje. Además, tengo clases de guitarra y canto. Siempre me ando superando. De hecho, mis papás me han comentado: ‘Ya, Edu, tienes que descansar’. Necesito aprender a relajarme (ríe)”.

Finalmente, esto opinó sobre Sebastián Poza, con quien compartirá la novela: “Lo amo. Él es mi confidente y la mejor persona que pude pedir. Lo quiero mucho y confío en él”.

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