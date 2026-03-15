¿Qué pasó entre Itatí Cantoral y Cristian Castro? Así fue como la actriz recordó su fallido romance
Recientemente, Itatí Cantoral reveló por qué rechazó casarse con Cristian Castro y optó por estar junto a su ahora expareja, Eduardo Santamarina.
Puede que muchos no lo recuerden, pero en su momento, Itatí Cantoral y Cristian Castro fueron pareja. Su romance no duró mucho, pero sí es uno de los más recordados, principalmente, por toda la polémica que llegó tras el final.
La intérprete de ‘Soraya Montenegro’, quien trata de no hablar mucho de su vida sentimental, sorprendió a todos al hablar sin tapujos sobre el hijo de Verónica Castro y, especialmente, de su romance fallido. Esto fue lo que dijo.
Lee: Itatí Cantoral habría sufrido maltrato durante el rodaje de María la del barrio; así lo recordó: “Yo lloraba”
¿Cómo fue el romance de Itatí Cantoral y Cristian Castro?
Todo comenzó a finales de los años 90. En aquel entonces, Itatí Cantoral había terminado su relación con Eduardo Santamarina. Según la propia actriz, Santamarina le pidió tiempo para averiguar si realmente estaba enamorado de ella.
A la par de esto, apareció Cristian Castro, quien la invitó a ser modelo de su videoclip ‘Volver a amar’. Las cosas no se quedaron solo en lo laboral. Empezaron a salir y todo apuntaba a que el romance estaba floreciendo.
En una ocasión, Castro le dijo que viajaría por asuntos laborales, pero que regresaría a verla muy pronto. En ese inter, Santamarina regresó y le pidió matrimonio. Los actores se casaron en 1999 por lo civil y en el 2000 por la iglesia.
Cantoral no le había avisado a Cristian sobre todo esto. No fue hasta que el cantante le marcó para saber cómo estaba que ella le confesó que ya era una mujer casada, dando por concluida su breve, pero intensa historia de amor.
Desafortunadamente, las cosas tampoco funcionarían con Santamarina. Se divorciaron en 2004, tras 5 años juntos y dos gemelos en común. Pese a todo, mantienen una relación cordial por el bien de sus hijos.
No te pierdas: Pareja de Alejandra Itatí Cantoral, sobrina de la actriz, ¡acusado de abandono y falta de pensión!
¿Por qué Itatí Cantoral rechazó a Cristian Castro?
En una reciente entrevista, Itatí Cantoral dio detalles de su romance con Cristian Castro. Rememoró que el cantante y su familia siempre fueron muy amables. De hecho, recalcó que el cantante era un “caballero”.
“Como 15 días después llego a casa y me dice mi mamá: ‘Hija, ¿adivina quién te habló?. Cristian Castro. Que porque te van a hablar de su disquera porque quiere que seas la modelo de su próximo sencillo que se llama Volver a amar’. Y que nos vamos a Miami a hacer el video. Después del video comenzamos a salir, pero nada más salimos dos o tres veces. Me fue a ver a ‘Aventurera’ y justamente después del video salimos publicados en toda la prensa”.
Tras darse a conocer su nuevo romance, Eduardo Santamarina le pidió matrimonio. Debido a que todavía sentía algo por él, aceptó la propuesta.
“En el apuntador escucho la voz de Eduardo Santamarina diciendo ‘¿te quieres casar conmigo?’, pero lo escuché yo y todos los que traían el apuntador. El foro se prendió, bajó Eduardo, nos abrazamos, llevó a su nana con el anillo de compromiso, y me dice ‘dime que no andas con Cristian Castro, necesito que te cases conmigo ya, mañana, porque te vas a arrepentir. Sí, el lunes, quiero ir a tu casa ahorita’”, indicó.
Reveló que, a la par de eso, Cristian fue a hablar con su papá para obtener su permiso para pedirle matrimonio. En aquel entonces, consideraba a Santamarina como “el amor de su vida” y por eso decidió estar con él. Cuando le dijo a Castro la verdad, este se puso triste, pero aceptó las cosas y se alejó de ella.
¿Quién es Itatí Cantoral?
- Itatí Guadalupe Cantoral Zucchi es una actriz mexicana.
- Tiene 50 años actualmente.
- Es hija del compositor mexicano Roberto Cantoral, autor de canciones clásicas como “El Triste” y “La Barca”.
- Inició su carrera artística en los años 80.
- Ha estado en grandes proyectos como ‘La pícara soñadora’, ‘María la del barrio’ y ‘Salud, dinero y amor’.
- También ha tenido su faceta de cantante.
- Tiene tres hijos. Actualmente está soltera.
Mira: Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral, llega como galán a la TV: ¿Ya lo viste? Así luce el actor