¿Maryrín Villanueva destapa rivalidad con Itatí Cantoral por Eduardo Santamarina? “Se respeta”, asegura

A más de un año de que Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina enfrentaron rumores de separación, la actriz se sinceró sobre su relación con Itatí Cantoral, expareja de su esposo. ¿Hay rivalidad?

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Mayrín Villanueva habla de su relación con Itatí Cantoral. / Redes sociales

¿Por qué se separaron Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral?

Durante una entrevista con Pati Chapoy, Itatí Cantoral, quien recientemente aseguró que el amor de su vida es Alexis Ayala, se sinceró sobre el final de su matrimonio con Eduardo Santamarina.

De acuerdo con la actriz de “Hasta que el dinero nos separe”, su separación ocurrió tras una infidelidad de su pareja y las apresuradas decisiones que tomaron debido a la corta edad que tenían.

“Sí (me di cuenta de que me engañaba), pero la cosa es que éramos muy jóvenes y estábamos en nuestro apogeo, y yo creo que es muy tentador y no tuvimos la capacidad”, contó Cantoral en 2024.

En esa misma entrevista con la titular de Ventaneando, confesó que la infidelidad le dolió muchísimo, pero le permitió tener su primer golpe de realidad con el mundo real, pues en ese entonces se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera.

“Fue para mí dolorosísimo porque mis hijos estaban chiquitos. Estaba muy compenetrada con Eduardo y juraba que jamás me iba a divorciar de él”, confesó.

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Así fue la separación de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina. / Instagram: @eduardosantamarinamx / @itatic_oficial

¿Mayrín Villanueva, actual esposa de Eduardo Santamarina, tiene mala relación con Itatí Cantoral?

Desde su separación, Santamarina y Cantoral han vivido diferentes etapas que los han llevado a tener una relación cordial al ser padres de gemelos; sin embargo, los rumores de una posible rivalidad entre la actual esposa del actor e Itatí Cantoral siguen presentes.

Mayrín Villanueva abordó el tema sin titubear en un reciente encuentro con la prensa, donde dejó claro que respeta el papel de mamá de su colega.

“Yo, como también tengo hijos, soy muy respetuosa de la educación que tengan ellos con sus hijos y esa es su forma y se respeta; sea como sea, se respeta de la misma manera con nosotros”. Mayrín Villanueva

De esa forma, la actriz de “Yo amo a Juan querendón” aseguró que nunca ha tenido comunicación con Itatí Cantoral en temas relacionados con sus hijos, a quien apoya en sus logros profesionales.

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Mayrín Villanueva niega rivalidad con Itatí Cantoral. / Redes sociales

¿Cuándo se casaron Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina?

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva iniciaron una historia de amor en 2007, cuando coincidieron en la telenovela Yo amo a Juan querendón; pese a que el inicio de su relación estuvo marcado por la polémica, contrajeron matrimonio en 2009.

De esa manera formaron una familia construida por los hijos de ambos; además, le dieron la bienvenida a su única hija en común, Julia. Desde entonces han mantenido una relación sólida y lejos de los escándalos que rodearon sus inicios.

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