Itatí Cantoral se le va encima a Karla Díaz, "¡Maldita lisiada!” VIDEO

Itatí Cantoral es una de las actrices mexicanas más queridas y destacadas por su trayectoria en la industria del entretenimiento. Uno de sus personajes más recordados es el de Soraya Montenegro, que aparece en la telenovela María la del barrio. A lo largo de su carrera artística, Soraya Montenegro la ha acompañado de cerca y le tiene aprecio, por lo que en más de una ocasión se la ha visto recrear icónicas escenas, principalmente las que están relacionadas con la frase "¡Maldita lisiada!”. ¡Ahora le tocó a Karla Díaz! Te contamos todo lo que pasó.

Itatí Cantoral recrea escena de Soraya Montenegro. / Instagram: @itatic_oficial

No te pierdas: Actriz mexicana soltó que Alexis Ayala fue el amor de su vida, ¿lo busca tras su divorcio de Cinthia Aparicio?

¿Itatí Cantoral golpeó a Karla Díaz?

¡Para nada! En una reciente publicación, Karla Díaz compartió que había cumplido uno de sus sueños al grabar junto a Itatí Cantoral una de sus escenas más recordadas. ¡Todo se trato de la recreación de una escena icónica de la TV mexicana! En el clip, se observa a la actriz interpretar a Soraya Montenegro, mientras que la cantante es Alicia, “la lisiada”.

Tal y como ocurre en el melodrama, Soraya entra por sorpresa a la habitación y se da cuenta de que Nandito, su enamorado, está besando a Alicia, lo que desata un drama entre los personajes y desprende la frase de "¡Maldita lisiada!”.

En la recreación de Karla Díaz, Itatí Cantoral le inyecta más comedia y comienza una batalla con todos los presentes, lo que vuelve el momento aún más atractivo para los usuarios, quienes de inmediato reaccionaron, pues el clip ya suma varios ‘me gusta’.

Lee: Itatí Cantoral habría sufrido maltrato durante el rodaje de María la del barrio; así lo recordó: “Yo lloraba”

¿Por qué la escena de Itatí Cantoral se volvió tan viral?

Itatí Cantoral ha protagonizado varios momentos icónicos a lo largo de su carrera, ya sea fuera o dentro de la actuación, pero su interpretación de Soraya Montenegro sigue creando impacto, incluso en las nuevas generaciones.

De acuerdo con algunos medios, su interpretación marcó un parteaguas en las villanas, pues le inyectó su propio estilo con un toque exagerado de drama, pero también de comedia. Además, con la llegada de las redes sociales, volvió a causar interés en las nuevas generaciones.

Itatí Cantoral en Soraya Montenegro / Redes sociales

Lee: Desde ‘Cuna de lobos’ hasta ‘Teresa’: Las telenovelas mexicanas más icónicas según la Inteligencia Artificial

¿Cuáles son las telenovelas en las que ha participado Itatí Cantoral?

Nacida el 13 de mayo de 1975, Itatí Cantoral adquirió amplia notoriedad en la industria con Soraya Montenegro en “María la del barrio”, pero también ha participado en otros importantes proyectos de la televisión como:



“Muchachitas”

“Dos mujeres, un camino”

“Hasta que el dinero nos separe”

“La mexicana y el güero”

“Silvia Pinal, frente a ti”

Itatí Cantoral y su paso por las telenovelas. / Redes sociales

No te pierdas: Pareja de Alejandra Itatí Cantoral, sobrina de la actriz, ¡acusado de abandono y falta de pensión!

