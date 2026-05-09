Karla Díaz y Daniel Dayz cumplen su sueño: así fue la lujosa boda con callejoneada, mariachi y un vestido de cuento

Desde callejoneada con mojigangas hasta un vestido de alta costura que robó miradas, así fue la boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz, una celebración que combinó tradición mexicana, romanticismo y lujo en San Miguel de Allende. La pareja, que ya llevaba cinco años casada por el civil, finalmente cumplió su sueño de llegar al altar rodeada de amigos, famosos y una atmósfera de ensueño.

¿Cómo fue la boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz en San Miguel de Allende?

La boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz en San Miguel de Allende se llevó a cabo en la icónica Parroquia de San Miguel Arcángel, un escenario perfecto por su estilo colonial y romántico. La cantante y conductora llegó del brazo de su hermano menor, Luis, luciendo radiante y visiblemente emocionada.

El momento en que Karla Díaz caminó hacia el altar marcó uno de los instantes más emotivos de la ceremonia, ya que finalmente formalizó su unión religiosa con el productor musical, con quien ya compartía matrimonio civil desde hace cinco años.

El ambiente estuvo rodeado de familiares, amigos cercanos y celebridades, lo que reforzó el carácter exclusivo y mediático del evento. La pareja dejó claro que este enlace no solo era una celebración personal, sino también un momento para compartir su felicidad con quienes los han acompañado en su historia de amor.

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Entre mojigangas y mariachi: así comenzó la ‘pinky boda’ de Karla Díaz y Daniel Dayz en San Miguel

Uno de los grandes protagonistas fue el inicio de la celebración de Karla Díaz y Daniel Dayz: una tradicional callejoneada en San Miguel de Allende, elemento clave que dio identidad mexicana a la boda. Durante este recorrido, los invitados caminaron por las calles del pueblo mágico acompañados de música en vivo, mariachi y mojigangas que representaban a los novios.

Daniel Dayz compartió parte de este momento en redes sociales, donde escribió:

“Día 1 #PinkyBoda: amigos, familia, mojigangas, risas, callejoneada y mucho amor”. Daniel Dayz

Y añadió sobre el arranque de la fiesta: “Tres días para celebrar nuestro amor y una primera noche que empezó como se debe: caminando, cantando, brindando y viviendo la magia de San Miguel”.

Además, el músico destacó la importancia del lugar y los organizadores: “Nuestra callejoneada fue el inicio perfecto de un fin de semana inolvidable, rodeados de la gente que más queremos, en un lugar que no pudo ser más especial”.

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¿Cómo fue el vestido de novia de Karla Díaz? El look de ensueño que deslumbró en su boda religiosa

El vestido de novia de Karla Díaz fue simplemente uno de los elementos más comentados del evento. Diseñado por Benito Santos, el look destacó por su mezcla de romanticismo y modernidad.

La pieza incluía un corsé estructurado que realzaba la figura, encajes florales tridimensionales y una falda amplia con caída elegante que evocaba un estilo clásico de cuento de hadas. También incorporó detalles como mangas largas semitransparentes y un velo largo que aportó dramatismo.

A esto se sumó un ramo en cascada con orquídeas blancas y rosas en tonos melocotón, además de accesorios delicados y un maquillaje en tonos naturales que equilibraron el conjunto.

Así fue el vestido de Karla Díaz:

¿Karla Díaz siempre soñó con su boda religiosa? Esto confesó sobre su gran día con Daniel Dayz

Para Karla Díaz, esta boda religiosa representó un sueño cumplido después de años de espera. La conductora ya había adelantado su emoción en redes sociales, donde confesó:

Karla Díaz “Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años. ¡Ay, no lo puedo creer! Y ya sé lo que están pensando: pues ¿que no estaban ya casados? Así es, pero solamente estábamos casados por el civil y llevamos cinco años de casados”.

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Sobre la propuesta, también recordó lo inesperado del momento: “Fuimos un día casual al cine, como cualquier day, y de pronto... empiezan a aparecer unos cortos… y ahí es donde dije: ‘¡Ah!’ Y llegó el momento de la gran pregunta… fue un momento supermágico”.

Por ahora, la pareja no ha revelado si habrá luna de miel, ni se ha confirmado la lista completa de invitados, pero todo apunta a una celebración llena de estrellas, influencers y figuras del espectáculo.

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