Karla Díaz y Daniel Dayz toman drástica decisión tras rumores de divorcio: ¿confirman separación?

La cantante Karla Díaz y su esposo Daniel Dayz, han compartido rumores de una presunta crisis matrimonial. Ahora, una publicación de la también cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que tomó una drástica decisión con su ahora esposo a cinco años de haber contraído matrimonio.

Karla Díaz reacciona a las críticas que recibe su restaurante Pinky Room / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de presunta crisis matrimonial entre Karla Díaz y Daniel Dayz?

Las versiones sobre una posible crisis en la relación de Karla Díaz y Daniel Dayz comenzaron a circular tras comentarios hechos en el canal de YouTube del periodista Gabo Cuevas, donde se insinuó que la pareja presuntamente podría estar atravesando una etapa complicada.

Según lo señalado, esta situación estaría vinculada al proceso que han llevado en su deseo de convertirse en padres.

Asimismo, se comentó que los esfuerzos por formar una familia, incluyendo distintos tratamientos para lograr un embarazo, habrían provocado cierta presión en la relación, especialmente debido al anhelo que ambos han manifestado públicamente de tener hijos. ¿Se confirmó?

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Karla Díaz estaría en plena crisis matrimonial / Redes sociales

¿Karla Díaz anunció su divorcio tras presunta crisis con Daniel Dayz?

Karla Díaz y Daniel Dayz se casaron por el civil en 2020, en plena pandemia por Covid-19. En aquel entonces, las restricciones sanitarias impidieron que la pareja celebrara su unión como lo habían imaginado, limitando considerablemente el número de invitados y el tipo de festejo que podían realizar.

Frente a los rumores de ruptura y divorcio entre ambos, la historia sentimental de su relación dio un giro completo, pues ambos se casarán. Daniel Dayz invitó a Karla al cine, sin que ella sospechara lo que estaba por suceder.

En plena función comenzó a reproducirse en la pantalla un vídeo en el que se mostraban recuerdos juntos, momentos únicos y otras situaciones que describían su relación. Finalmente, Daniel reapareció para hacer la gran pregunta, ¡le pidió que se casaran de nuevo! La conductora, al borde de las lágrimas, aceptó sin dudarlo.

En Instagram, mientras compartía la gran noticia, Karla Díaz comentaba:

Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años. (...) Solo estábamos casados por el civil. (...) Ya estando sentados viendo la peli, comenzaron unos cortos y llegó el momento de la gran pregunta. Karla Díaz

Por último, el propio Dayz respondió a la publicación, señalando la felicidad que tiene por casarse con ella: “ Eres el mejor regalo que me ha dado la vida! ¡Me casaría contigo un millón de veces! Te amo ”, aseveró.

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¿Quiénes son Karla Díaz y Daniel Dayz?

Karla Díaz es una cantante, conductora e influencer mexicana que nació en 1984. Muy joven comenzó su carrera artística al integrarse al grupo infantil Jeans (posteriormente JNS), una de las agrupaciones pop más populares de nuestro país.

En años recientes se ha destacado como conductora y creadora de contenido digital, especialmente con su programa Pinky promise.

Por su parte, Daniel Dayz es un productor mexicano que ha desarrollado su carrera detrás de cámaras, participando en distintos proyectos audiovisuales y de entretenimiento

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