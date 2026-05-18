Regina Murguía intenta recuperar a su ex ¡10 años después! Pero lo olvida en momentos importantes

Hace unas semanas, en redes sociales se compartieron unas fotografías donde vemos felices a Regina Murguía y Ramiro Tomasini, por lo que podría pensarse que están retomando su relación, la cual terminó en 2018 tras poco más de 3 años juntos. Aunque ninguno de los 2 ha querido decir nada al respecto, una persona cercana a ambos nos cuenta cómo van las cosas y, sobre todo, que este reencuentro no ha sido nada fácil.

Regina Murguía comparte en redes que se somete a tratamiento de radioterapia. / Instagram: @murguiaregina

¿Por qué Regina Murguía y Ramiro Tomasini se volvieron a ver y a hablar?

Nos menciona que el contacto se retomó gracias a que Regina Murguía lo buscó. “Tras el truene definitivo con Tono (de Magneto) el año pasado, un día Regina se encontró a Ramiro en la Condesa (CDMX) y ahí platicaron. Después, ella lo agregó otra vez a redes se pusieron al corriente sobre qué había pasado en sus vidas. Después, se quedaron de ver y tomar un café y se dieron cuenta de que, pese a los años, aún existía la magia entre ellos”.

Aseguró que empezaron a salir y redescubrirse como pareja. “A mi parecer, Ramiro siempre ha estado enamorado de ella. Nunca la dejó de amar. Y Regina, imagino, que el cariño que alguna vez tuvo por él está reviviendo. Muchos están contentos por este reencuentro, pero otros no lo ven con buenos ojos”.

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Regina Murguía junto a Ramiro Tomasini, tras terminar con Tono / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Por qué la relación entre Regina Murguía y Ramiro Tomasini es complicada?

Al escuchar esto, indagamos a qué se refería, y nos confesó: “Ramiro está muy entusiasmado por este posible regreso, aunque, para serte sincera, realmente no hay un título en su relación. Están saliendo y reencontrándose. Eso, la verdad, varias personas que lo rodean no lo ven tan bien, pues recuerdan que, en el pasado, de la noche a la mañana, Regina lo terminó, incluso cuando él ya le había dado anillo de promesa, pero bueno, como digo, el amor es así y, si ellos quieren estar juntos, lo lograrán a como dé lugar”.

Las cosas no se están dando tan fácil entre ellos. Sus agendas de trabajo y de vida social se están empalmando. “Sé que ya hubo pequeñas fricciones entre ellos, porque no han podido estar juntos. La boda de Karla Díaz fue el pasado 9 de mayo, y obvio Regina tenía que estar ahí, pero Ramiro ese mismo día cumplió años (40), y aunque ella le dijo que estaba más que invitado, él decidió quedarse con sus amigos y familia. Se le hizo que no era el mejor plan estar en su cumpleaños festejando la alegría de otros. Entonces, tomaron caminos separados. Después, Regina, al otro día, tenía show. Entonces, se vieron hasta mediados de la siguiente semana”.

“Al siguiente fin, Ramiro tenía la celebración de un restaurante donde invirtió parte de su dinero y, aunque quiso no hacer tanto ruido, los que estuvimos ahí vimos cómo no estaba del todo feliz, porque Regina nunca apareció. La verdad, no quise preguntar qué estaba pasando o por qué no había llegado Rex, pero vi que Ramiro estaba pendiente del celular por cualquier cosa, pero al final no llegó. Tratamos de que estuviera tranquilo y celebrando, pero sí se notaba un poco bajoneado”.

Finalmente, nos compartió que, ante esto, no se sabe si están listos para retomar un noviazgo. “A lo mejor ya se dieron cuenta de que no pueden estar juntos y están mejor cada uno por su lado, o se sentarán a hablar y a ver qué sí y qué no. Lo que sí es que esa chispa se puede ir apagando”.

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Regina Murguía y Ramiro Tomasini separados en fechas importantes / Liliana Carpio, redes sociales y archivo TVNotas

¿Quién es Regina Murguía y cuál es su trayectoria?

Entró a Jeans en 1999, y estuvo en el grupo por 3 años.

En 2008 debutó en las telenovelas en proyectos como Secretos del alma , Pasión morena y La mujer de Judas , donde conoció a Ramiro.

, y , donde conoció a Ramiro. También fue conductora del programa Hit M3 y después participó en el reality La Isla .

Desde 2015 regresó a la agrupación femenil, pero ahora bajo el nombre JNS.

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Regina Murguía comparte en redes que se somete a tratamiento de radioterapia. / Instagram: @murguiaregina

¿Quién es Ramiro Tomasini?

Es de Buenos Aires, Argentina, e inició su carrera como modelo.

Llegó a México en 2010 para entrar a estudiar en el CEFAC. Debutó un año después en unitarios.

Trabajo para TV Azteca en: Secretos de familia , La mujer de Judas , Siempre tuya , Acapulco y Caminos de Guanajuato .

, , , y . En 2019 emigra a Televisa y participa en proyectos como El dragón, Como tú no hay 2 y La historia de Juana.

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