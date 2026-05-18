¿Shakira flechada por Clovis Nienow? La cantante es captada sonriendo y mordiéndose los labios; ¿hubo química?

Shakira y el conductor mexicano Clovis Nienow protagonizaran un momento que muchos interpretaron como un posible coqueteo durante una entrevista. Entre sonrisas, miradas y una química que se podía percibir, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a preguntarse si el amor podía tocar la puerta de la cantante colombiana, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Un gesto de Shakira mientras hablaba con Clovis Nienow durante una entrevista desató comentarios en redes sociales. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Shakira y Clovis Nienow?

Clovis Nienow acudió a entrevistar a la cantante Shakira y a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un evento relacionado con el Mundial 2026 y el lanzamiento de “Dai Dai”, tema oficial del torneo interpretado por la colombiana y Burna Boy. La canción ya está disponible en plataformas digitales y forma parte de una iniciativa impulsada junto con la FIFA y Global Citizen para recaudar fondos destinados al acceso al futbol y a la educación para niñas y niños de distintas comunidades.

Durante la conversación, Clovis Nienow felicitó a la cantante y destacó su participación en la final del Mundial 2026: “Se siente la emoción del Mundial, estamos a pocos días de la gran patada. Shakira, yo, primero que nada, te quiero felicitar, eres un orgullo latino, eres una de las artistas que va a cantar en la final de la World Cup”, mencionó el conductor.

Ante ello, Shakira explicó que este proyecto tiene un significado especial para ella porque une dos aspectos importantes de su vida: la música y su interés por la educación. “Tener la oportunidad de cantar en este Mundial tiene un significado más profundo y más importante para mi vida porque se encuentran esos dos caminos, mi preocupación por la educación y la música que es mi otra pasión. ‘Dai Dai’ es mucho más que una canción de un mundial, es una canción que tiene un propósito y un destino”, comentó la intérprete.

Sin embargo, además de las declaraciones sobre el Mundial y el proyecto benéfico, en redes sociales también llamó la atención la expresión de Shakira durante la entrevista. En los videos compartidos por usuarios, se observa que la cantante sonrió en distintos momentos mientras escuchaba a Clovis Nienow e incluso se mordió los labios y sonreía de manera coqueta, por lo que los usuarios de redes sociales empezaron a comentar la reacción de la colombiana:



“Y de pronto un dia de suerte”.

“Esa mirada de Shakira con el presentador... como que hubo una chispa”.

“Shakira en su mente: Clovito me clavo un clavito”.

“Shakira se enamora en las temporadas de los mundiales”.

“Clovis y Shakira couple 2026".

“Ella no le fija la mirada a Clovis, parecía también nerviosa igual que él. Me encantó”.

“Shakira se lo comió con la mirada”.

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Shakira no ocultó su reacción con Clovis Nienow y redes ya hablan del momento. / Redes sociales

¿Qué dijo Clovis Nienow de su encuentro con Shakira?

Luego de su encuentro con Shakira durante un evento relacionado con el Mundial 2026, Clovis Nienow habló sobre cómo vivió la entrevista con la artista y aseguró sentirse agradecido por la oportunidad de conversar con ella en medio del lanzamiento de “Dai Dai”, el tema oficial del torneo de futbol.

“Honestamente yo no sé de lenguaje corporal y lo que sí sé es lo que yo siento. Y estoy súper agradecido con Shakira, que me hayan podido conceder esta entrevista a mí. Shakira es una mujer admirable y con una trayectoria exitosa. Además es una mujer hermosa, no lo puedo negar, cuando la tuve enfrente es inevitable que no la pueda admirar por su belleza y trayectoria”, dijo el conductor en Hoy día.

Clovis Nienow también comentó que durante la charla se mantuvo enfocado en la entrevista, aunque reconoció que le llamó la atención la manera en que fue recibido por la cantante. Según explicó, lo que más recuerda del encuentro es la energía con la que la intérprete colombiana convivió con él durante la conversación.

“En ese momento yo estaba concentrado en la entrevista. Lo que puedo decir es que es una mujer encantadora y bella, lo que más me atrapó de ella fue esa energía tan bonita que me recibió, algo que no había vivido con otra persona porque es una mujer con un corazón. Shakira es una gran mujer, un gran ejemplo y además está hermosa. Hay que recordar que está haciendo historia por primera vez, es una de las cantantes que va a estar en una Copa del Mundo”. Clovis Nienow.

Además, puntualizó con un peculiar mensaje para la cantante colombiana: “Como yo te lo dije, Shakira, yo te quiero felicitar por todo lo que estás haciendo, eres una gran mujer, tienes un enorme corazón y te mando un besito y un abrazo”.

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¿Clovis Nienow flechó a Shakira? / Redes sociales

¿Quién es Clovis Nienow, el conductor que habría conquistado a Shakira?

Clovis Nienow nació el 19 de junio de 1993 y ha construido su carrera dentro del mundo del entretenimiento como actor, conductor y modelo. En los últimos días, su nombre tomó fuerza en redes sociales luego de la entrevista que realizó a Shakira durante un evento relacionado con el Mundial 2026, encuentro que generó comentarios entre internautas por la interacción que tuvieron frente a las cámaras.

A lo largo de su trayectoria, Clovis Nienow ha formado parte de diversos reality shows que le dieron proyección en televisión y plataformas digitales. Entre los programas en los que ha participado se encuentran Jugando con fuego Latino, Resistiré, Por amor o por dinero y La casa de los famosos 4.

Actualmente, el conductor trabaja en el programa matutino Hoy Día de Telemundo, donde participa en distintas coberturas y entrevistas. Además, mantiene una comunidad activa en redes sociales, donde suma 2.1 millones de seguidores en Instagram, 400 mil en TikTok y 220 mil en Facebook. Ahora se volvió viral en redes sociales, pues los usuarios señalan que conquistó a Shakira.

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