Shakira gana millonaria demanda a la Hacienda española, tras años de “acoso": “Noches enteras sin dormir”

La cantante colombiana Shakira obtuvo una nueva victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional fallara a su favor en el último proceso fiscal que mantenía abierto contra la Agencia Tributaria española (AEAT). La resolución ordena devolverle dinero entre impuestos, sanciones, intereses y costas judiciales, poniendo fin a un conflicto legal que se extendió por ocho años. ¿De qué la acusaban?

Shakira en CDMX / Instagram: @shakira

¿De qué acusaba a Shakira la Hacienda española?

El caso se centraba en determinar si Shakira debía ser considerada residente fiscal en España durante 2011, año en el que Hacienda aseguraba que permaneció el tiempo suficiente (183 días) en territorio español para tributar como residente.

Hacienda sostenía que Shakira sí residía en España porque:



Pasaba gran parte del año en Barcelona,

Mantenía una relación sentimental con Gerard Piqué,

Tenía vínculos personales y económicos en el país.

Con esos argumentos, la autoridad fiscal afirmaba que debía pagar el:



Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Impuesto sobre el Patrimonio.

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Shakira en los juzgados de Barcelona / La Vanguardia

¿Shakira le ganó el caso a la Hacienda española tras acusaciones de fraude?

A raíz de una serie de investigaciones el torno al caso de Shakira y la Hacienda de España, el tribunal concluyó que la dependencia gubernamental no logró demostrar que la artista hubiera superado los 183 días requeridos por la ley para adquirir esa condición fiscal.

La Audiencia Nacional respaldó la postura que la defensa de Shakira sostuvo desde el inicio del litigio. De acuerdo con la sentencia, la cantante únicamente permaneció 163 días en España durante 2011, por lo que no estaba obligada a tributar como residente fiscal en ese país.

Durante ese año, Shakira realizó una intensa gira internacional que incluyó alrededor de 120 conciertos en 37 países, situación que, según sus abogados, hacía prácticamente imposible mantener una residencia estable en España:

En 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo nunca su centro de negocios en este país; aun así, la Agencia la persiguió y la obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos. Comunicado Shakira

Otro aspecto clave del fallo fue la revisión de las empresas vinculadas a la artista. La justicia concluyó que no existió simulación empresarial ni estructuras ficticias destinadas a evadir impuestos, como sostenía la Agencia Tributaria.

Incluso se analizó su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué, argumento utilizado por Hacienda para intentar demostrar un arraigo familiar en el país. No obstante, la Audiencia Nacional determinó que en 2011 no existía matrimonio ni hijos en común residiendo legalmente en España.

La resolución judicial obliga ahora a la Agencia Tributaria a devolver más de 60 millones de euros a la artista . La cifra contempla los más de 55 millones originalmente reclamados, además de intereses acumulados y gastos derivados del proceso legal.

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Shakira / FB: Shakira

¿Qué dijo Shakira sobre su victoria de 60 millones de euros ante la Hacienda de España?

Tras conocerse el fallo, Shakira emitió un comunicado en el que celebró la decisión judicial y aseguró que siempre sostuvo su inocencia frente a las acusaciones fiscales.

La propia Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante durante 183 días por la sencilla razón de que nunca ocurrió y nunca hubo fraude. Comunicado Shakira

La cantante también habló sobre el impacto emocional que le dejó el proceso judicial, asegurando que vivió años marcados por presión mediática, señalamientos públicos y desgaste personal:

Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Shakira, mediante comunicado

Por último, la intérprete colombiana señaló que espera que esto sea un precedente en la justicia española, pues hay muchos casos de personas que son obligadas a demostrar su inocencia:

“ Sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional ”, escribió Shakira.

Comunicado Shakira / Redes sociales

Así termina uno de los casos más mediáticos de los últimos años, dejando a Shakira como la gran ganadora a nivel mundial.

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