Shakira de luto: Muere trabajador que montaba el escenario para su concierto del 2 de mayo en Copacabana

Shakira vuelve a estar en medio de la conversación en redes sociales. Y es que, durante el pasado fin de semana, se dio a conocer la muerte de un trabajador que estaba montando el escenario para su próximo concierto en Copacabana. Esto es todo lo que se sabe.

Shakira / Mezcalent/Redes sociales

No te pierdas: ¿Shakira en peligro? Hallan artefacto explosivo en Copacabana previo a su concierto masivo en Brasil

Así fue el accidente que le quitó la vida a un trabajador de Shakira

Los reportes indican que el siniestro ocurrió el pasado 26 de abril, durante los preparativos para ‘Todo mundo no Rio’, un evento masivo programado para el 2 de mayo en las playas de Copacabana, Brasil, y en donde Shakira daría una presentación completamente gratuita.

A través de un comunicado emitido por la organización del evento, se informó que un empleado sufrió un accidente mientras montaba el escenario para el concierto de la colombiana. El hombre habría sufrido lesiones por aplastamiento en las piernas.

“Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido la tarde de este domingo (26 de abril) cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”, se lee.

Según lo dicho, el sujeto fue liberado y posteriormente llevado al hospital para su atención médica. No obstante, este murió en el nosocomio por la gravedad de sus heridas.

“Los equipos de primeros auxilios brindaron atención inicial en el lugar y el Departamento de Bomberos fue llamado de inmediato para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital. En este momento, estamos brindando todo el apoyo, contención y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”, mencionan.

Según testigos de los hechos, los trabajadores se apresuraron a levantar la estructura que estaba aplastando las piernas de su compañero. Tras esto, llamaron a los servicios de emergencias, quienes se habrían llevado al lesionado con vida al hospital, donde moriría por la gravedad de sus heridas.

Te recomendamos: Exbailarina de “Venga la alegría” asegura que Shakira aún le debe dinero tras participar en 12 conciertos

¿Shakira cancelará su concierto en Copacabana por la muerte de un empleado?

Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado ante lo ocurrido en Copacabana. En tanto que la organización de ‘Todo mundo no Rio’ tampoco ha mencionado nada sobre si se cancelará la presentación de la celebridad.

Todo parece indicar que el show continuará según lo programado. Y es que la famosa ha estado promocionando con bombo y platillo su asistencia. Incluso, mediante redes sociales, les ha preguntado a sus fans sobre lo que les gustaría ver en el evento.

“¡Ya casi llegamos, Río! Preparando tantas sorpresas para ti: artistas invitados, nuevo armario, canciones que te encantarán escuchar... No puedo esperar a estar allí... ¡No hay altar para el planeta!”, se lee en una publicación reciente.

Tras el deceso del trabajador, muchos han criticado la falta de postura de la barranquillera. Incluso, algunos proponen que no se realice el show, esto, como una forma de homenajear al hoy occiso.

Shakira / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuándo será el concierto de Shakira en Copacabana?

Si es que las cosas siguen su curso, la presentación de Shakira en las playas de Copacabana, Río de Janeiro, está programada para el 2 de mayo. Comenzará cerca de las 10 pm. (hora local de Brasil). Según la propia cantante, estará lleno de sorpresas.

Se prevé que asistirán más de 2 millones de personas, entre locales y turistas. Se dice que será uno de los eventos más masivos de su carrera.

Mira: Alejandro Sánz y Candela Márquez habrían terminado su romance, aseguran ¿Shakira es la tercera en discordia?