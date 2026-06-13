Muere José Antonio “el Potro” Farías, legendario musicalizador de TV: ¿cuál fue la causa de muerte?

La industria del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de José Antonio “el Potro” Farías, reconocido compositor, arreglista y musicalizador que durante décadas ayudó a construir la identidad sonora de algunas de las telenovelas más exitosas de Televisa. Su trabajo acompañó historias que conquistaron a millones de espectadores dentro y fuera de México, convirtiéndose en una pieza fundamental de la televisión nacional.

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¿Cómo se dio a conocer la muerte del “Potro” Farías?

La noticia de la muerte de José Antonio “el Potro” Farías se dio a conocer en la mañana de este sábado pero falleció el 11 de junio. Curiosamente, una de las primeras instituciones en confirmar el deceso no fue una empresa televisiva, sino el equipo de béisbol Sultanes de Monterrey, quienes rindieron un emotivo mensaje para despedir al compositor. Esto llamó la atención del público, ya que muchos desconocían el vínculo entre el músico y el deporte.

Y es que Farías también fue el creador del himno oficial del equipo regiomontano, una pieza que se ha convertido en símbolo de identidad para la afición. Con este gesto, el club no solo confirmó la noticia, sino que también dejó ver la magnitud del talento del artista.

A partir de ahí, figuras del espectáculo, colegas y fanáticos comenzaron a compartir mensajes de despedida en redes sociales, recordando su contribución a la música televisiva y su legado en la cultura pop mexicana.

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¿De qué murió José Antonio “el Potro” Farías, compositor de Televisa?

La muerte de José Antonio “el Potro” Farías ocurrió luego de una larga batalla contra un enfisema pulmonar, enfermedad respiratoria que le fue diagnosticada hace aproximadamente ocho años y que con el paso del tiempo deterioró seriamente su estado de salud.

De acuerdo con los reportes difundidos tras su fallecimiento, el compositor enfrentó durante años complicaciones derivadas de este padecimiento. A pesar de ello, quienes lo conocieron destacan que luchó con fortaleza mientras permanecía alejado de los reflectores y concentrado en su vida familiar.

¿Quién fue José Antonio “Potro” Farías y por qué fue tan importante en Televisa?

José Antonio “Potro” Farías fue uno de los compositores y arreglistas más influyentes de la televisión mexicana. Durante las décadas de mayor auge de Televisa, participó en la creación de música original para producciones que se convirtieron en fenómenos internacionales.

Su trabajo ayudó a construir la identidad emocional de historias que permanecen en la memoria colectiva. Cada melodía, tema instrumental y arreglo musical tenía la misión de reforzar las emociones de los personajes y conectar con el público, algo que logró con gran éxito.

Gracias a su talento, se convirtió en un colaborador frecuente de las producciones más importantes de la televisora. Aunque su nombre no siempre aparecía en los titulares, su trabajo era una parte esencial de cada proyecto.

La influencia de “Potro” Farías trascendió generaciones. Sus composiciones acompañaron momentos de drama, amor, suspenso y nostalgia que hoy siguen siendo recordados por millones de televidentes.

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¿Qué telenovelas musicalizó José Antonio “el Potro” Farías?

Hablar de José Antonio “el Potro” Farías es hablar de algunas de las producciones más exitosas de la televisión latinoamericana. Entre los proyectos que contaron con su talento destacan títulos que siguen siendo referentes de la cultura popular.

Uno de sus trabajos más recordados fue en La usurpadora, la exitosa telenovela protagonizada por Gabriela Spanic que conquistó audiencias en numerosos países. La fuerza emocional de la historia estuvo acompañada por una identidad musical que ayudó a convertirla en un fenómeno internacional.

También participó en Carrusel, considerada una de las producciones infantiles más exitosas de todos los tiempos en México. La música de esta serie quedó grabada en la memoria de toda una generación que creció viendo las aventuras de sus personajes.

A su trayectoria también se suman producciones como Rosa Salvaje, Esmeralda y Viviana, melodramas que marcaron distintas épocas de la televisión y que consolidaron a Televisa como una potencia exportadora de contenidos.