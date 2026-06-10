Muere actriz y exreina de belleza tras ser hospitalizada de emergencia por fuerte enfermedad: ¿Qué le pasó?

La muerte de Annabel Schofeld, una famosa actriz y modelo, sucedió a inicios de este 2026 y, durante sus últimos días, pidió ayuda para poder costear los tratamientos de su enfermedad.

Una nueva tragedia enlutece al mundo de los certámenes de belleza, luego de que se confirmara la muerte de una exreina de belleza, a unos días de haber sido hospitalizada de emergencia. Ahora, miles de fans y seguidores la despiden en redes sociales.

¿Qué exReina de belleza murió recientemente? / Especial

¿Quién es la actriz y exreina de belleza que murió recientemente?

Durante las últimas horas trascendió que Natalie Ng, actriz y exreina de belleza, murió a los 51 años luego de ser hospitalizada durante el fin de semana pasado.

Natalie Ng, quien alcanzó la fama tras destacar en el certamen Miss Hong Kong de 1998, deja un legado en la actuación, así como a sus dos hijas de apenas 11 y 9 años de edad.

El deceso de Natalie Ng fue anunciado el 9 de junio mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram:

“ Con tristeza y dedicación te contamos que Nat falleció pacíficamente mientras dormía, en un hospital, esta mañana ”, se lee en el comunicado.

La publicación ha reunido celebridades de diversos países, reconociendo no solo la trayectoria de Natalie Ng como modelo y actriz, si no como luchadora frente a una terrible enfermedad.

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Natalie Ng, actriz y modelo de Hong Kong que murió / IG: nat_ng_nat

¿Qué enfermedad padecía la fallecida actriz y modelo Natalie Ng?

Muchos recordaron que Natalie Ng había anunciado su lucha contra el cáncer de mama, mismo que habría sido la causa de su fallecimiento.

Fue en 2024 cuando Natalie Ng reveló públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama. A partir de ese momento decidió documentar gran parte de su proceso médico en redes sociales.

Según lo explicado por su familia, la modelo fue internada de emergencia el pasado fin de semana:

Natalie fue ingresada en el hospital el domingo por la noche, la familia y los mejores amigos han venido a visitarnos en los últimos días. (...) En este camino anti-cáncer, ha sido fuerte y valiente, en un tiempo limitado, hizo un montón de cosas que ella no pensaba. Comunicado de la familia de Natalie Ng

La familia también aprovechó la publicación para agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas y pidió privacidad para poder atravesar el duelo lejos de la atención pública.

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¿Quién fue Natalie Ng y cuál fue su trayectoria?

Natalie Ng inició su trayectoria pública al participar en Miss Hong Kong 1998, certamen en el que logró posicionarse entre las finalistas y a partir de ahí fue tomada en cuenta dentro de la industria del entretenimiento.

Posteriormente desarrolló una carrera en cine y televisión, participando en producciones como:



“Missbehavior”,

“House of the Invisibles” y,

“Demoniac flash”.

Natalie Ng se úne a la lista de otras famosas modelos que han muerto, como el caso de Kristina Joksimovic, finalista de Miss Universo Suixa.

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