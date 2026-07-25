Natalia Téllez recuerda la dura batalla de su mamá contra el cáncer y las quimioterapias: “Quebrantan el ánimo”

Luego de que Natalia Téllez destapara en Netas Divinas cómo descubrió que padecía un trastorno, la cuenta oficial de Unicable compartió un video donde la conductora se sinceró sobre el impacto de las quimioterapias que vivió su madre tras ser diagnosticada con cáncer de garganta. ¡Te contamos!

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Natalia Téllez, conductora de Netas divinas. / IG: @natalia_tellez

¿Cómo recuerda Natalia Téllez las quimioterapias de su mamá?

De acuerdo con Natalia Téllez, uno de los recuerdos que conserva de su madre está relacionado con las quimioterapias. La también actriz considera que este procedimiento afectó drásticamente el estado anímico de su mamá.

“Mi mamá tuvo cáncer de garganta y estuvo en quimioterapias, en muchísimos tratamientos de lo más tradicionales y yo solamente la vi empeorar. Considero que son muy violentos”. Natalia Téllez

Posteriormente, explicó la razón por la que considera que los ánimos de su mamá se vieron directamente afectados: “Los tratamientos que tienen que ver con cosas estructurales y demasiado violentas quebrantan mucho el ánimo del paciente”.

De acuedo con Téllez, presenciar el deterioro de su mamá durante las sesiones de quimioterapia le permitió reflexionar sobre lo desgastante que puede llegar a ser este proceso medico en la salud mental de quienes lo atraviesan.

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Natalia Téllez revive recuerdo de su mamá. / Facebook: Natalia Téllez

¿Por qué Natalia Téllez cree que las quimioterapias son agresivas?

Durante su testimonio, la conductora explicó cómo el estado emocional de su mamá tuvo un cambio notable cuando comenzó a explorar alternativas complementarias para sobrellevar la enfermedad:

“Cuando ella optó por todos los tratamientos alternativos, vi una mejoría empezando un poco por el estado de ánimo”. Natalia Téllez

La excolaboradora de Hoy aclaró que su madre nunca abandonó las quimioterapias; sin embargo, al notar lo debilitada que se encontraba por el tratamiento convencional, decidió recurrir a la acupuntura y realizar ajustes en su alimentación.

Pese a que las palabras de la actriz fueron expresadas desde su experiencia personal y familiar, el comentario generó debate en redes sociales. Cabe destacar que el fragmento revivido por Unicable corresponde a un momento emitido anteriormente en televisión.

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¿Quién es Natalia Téllez y quién era su mamá?

En más de una ocasión, Natalia Téllez ha compartido en el foro de Netas Divinas que el fallecimiento de su madre, Martha Beatriz Martínez , a causa del cáncer, marcó su vida al haber ocurrido cuando ella tenía tan solo 15 años.

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Tras haber debutado en la industria del entretenimiento en la exitosa telenovela Rebelde y participar en producciones como La rosa de Guadalupe, su carrera continúa en ascenso.

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