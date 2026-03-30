Natalia Téllez revela violencia que vivió en la TV por ser mujer: “Trabajábamos con un bullyng aceptado”

La presentadora de televisión Natalia Téllez recordó sus inicios en la conducción y aseguró que, sin darse cuenta en ese momento, le tocó aguantar el machismo, las burlas sexistas, demostrar su capacidad intelectual solo por el hecho de ser mujer y, para el colmo, tolerar que los hombres ganaran más que ella, a pesar de que hacían la misma labor.

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Natalia Téllez / Facebook: Natalia Téllez

¿Natalia Téllez sufrió machismo en sus inicios? Revela discriminación y esfuerzo doble en la televisión

Natalia Téllez narra a lo que se enfrentó años atrás: “He vivido mucho machismo. Cuando comencé en la conducción, siempre tuve que hacer un esfuerzo extra. Demostrar que mi crecimiento, en lo profesional, había sido por méritos propios y que era capaz de hacer mi trabajo. Siento que no importa el puesto que tengamos como mujeres, siempre tenemos que dar el doble del esfuerzo. Me cuestionaron la credencial solo por ser mujer. De joven, lo vivía mucho, ahora ya no tanto”.

La conductora niega que en algún momento le hayan preguntado qué estaba dispuesta a hacer para crecer en el medio. “No lo viví, pero eso no significa que a las demás no les haya pasado. Lo que sí les puedo contar es que me tocó ganar menos que mis compañeros hombres, que hacían lo mismo que yo. Actualmente trabajo con puras mujeres. Definitivamente me he sentido discriminada por ser mujer”.

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En el programa Netas divinas comparte créditos con Paola Rojas, Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magún.

¿Natalia Téllez sufrió violencia laboral en Telehit? Así describe el ambiente de bullying en la TV

Con el paso de los años y su madurez, Natalia Téllez reflexionó sobre las experiencias que no la hicieron sentir bien dentro del ámbito laboral. “Estuve un tiempo en Telehit. En esa época era muy joven y no me daba cuenta de nada. En retrospectiva, he dicho: ‘Híjole, eran tantas cosas y bromas que no debían pasar’. Es típico en México, que cuando llega una presentadora le dicen: ‘Vuelta, vuelta’, y yo no lo hacía, no por tener un discurso ante eso, sino porque me sentía incómoda. Incluso, me señalaron por no dar una vuelta. Era súper violento eso. También recuerdo que las mesas de debate o discusión musical eran lideradas por hombres. Siento que trabajábamos con un bullying aceptado, sin darnos cuenta”.

Durante su carrera artística, ha decidido no sexualizar su imagen. “Lo que sí le agradezco a Telehit, dentro de todo, es que había mucha libertad para la ropa. Llegué a salir en pijama, minifalda y de colegiala anime. Sin embargo, eso no significa que no hubiera un código de cómo la gente te percibía por la manera de vestir. Es decir, se podía usar lo que uno quisiera, pero había el prejuicio de que si elegías la minifalda o el escote estaba ‘bien’. Nunca sexualicé mi imagen. Siempre he sido bien respondona”.

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¿Natalia Téllez teme por su seguridad? Revela medidas de protección y riesgos que enfrentan las mujeres

Natalia Téllez reconoce que en el entorno hay varios riesgos para las mujeres. Por esto, compartió que toma medidas de precaución. “Cuando voy en el transporte, me gusta compartir mi ubicación con mi familia. Sobre todo, por seguridad. Inclusive, cuando mando a mi papá a algún lugar, comparto la ubicación con Antonio (Zabala, su esposo). Da miedo. Tengo una niña. Hay una autora que dice: ‘Todas las mujeres en el mundo viven en toque de queda’. Es complicado cuando eres mujer y pensar a qué hora sales, a dónde vas, ya es de noche”.

La actriz asistió a la presentación del libro Somos tod@s, de Dafna Viniegra, que habla sobre la importancia de prevenir el abuso sexual infantil. Al respecto comentó: “Me siento feliz de que haya salido el segundo libro de Dafna. Es un tema muy importante y necesario. No sé si visibilizar, porque se sabe tristemente el índice de abuso que hay en el país, pero el hecho de que se hable desde otra perspectiva creo que es de suma importancia para concientizar a la gente. La lectura, el teatro y el cine están para abrir conversaciones sin tabúes”.

Natalia Téllez participó en la serie Las azules (2024)

¿Natalia Téllez entrará a La casa de los famosos México?

En otros temas, la conductora Natalia Téllez reveló si ha pensado en participar en un reconocido reality show:

“Mi sueño más grande, de chava, era entrar a Big Brother. Ahorita, con La casa de los famosos, teniendo a mi hija, lo veo complicado. Es un formato más rudo y no podría dejarla tanto tiempo. Nunca hay que decir nunca. Qué valiente la gente que entra. En mi caso, tengo muchos defectos. Hablo sin parar. Eso sería un quemón. No soy la más ordenada, ni la más limpia. No sé cocinar. No sería útil. Seguro dirían: ‘Esta no cocina, no limpia, boten a la puerca’ (ríe)”.

Natalia Téllez a su esposo Antonio Zabala, le manda su ubicación cuando sale.

¿Quién es Natalia Téllez? Su trayectoria como conductora, actriz e influencer mexicana

Ha conducido programas como El mundo al revés con Natalia (2009), La Voz México (2013) y Hoy (2016).

Ha estado en varias series y telenovelas, como Rebelde (2004), Palabra de mujer (2007), 40 y 20 (2016) y Profe infiltrado (2024).

En películas, la hemos visto en Amores permitidos (2022) y Quiero tu vida (2023).

Cuenta con 4.1 millones de seguidores en Instagram y 1.6 millones en Facebook.

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