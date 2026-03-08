Natalia Téllez revela la dolorosa razón por la que por años inventó que era estéril

La conductora y actriz Natalia Téllez sorprendió al hablar con total sinceridad sobre uno de los miedos más profundos de su vida: la maternidad.

Durante una conversación en el pódcast de Christian Chávez, la presentadora reveló que durante años llegó a convencerse de que era estéril, al grado que hasta le confesó a su pareja que tenía problemas de fertilidad porque se llegó a creer su mentira, una idea que nació de un dolor que arrastraba desde la infancia.

¿Por qué Natalia Téllez inventó que era estéril?

En el pódcast “Suelta Love”, Natalia Téllez habló abiertamente sobre cómo la maternidad se convirtió durante años en su mayor temor. La conductora confesó que el miedo era tan grande que terminó convenciéndose de algo que no era cierto: que no podía tener hijos.

Según contó, cuando comenzó su relación con su actual pareja, el productor Antonio Zabala, él le planteó la posibilidad de formar una familia. Fue entonces cuando Natalia reaccionó con una respuesta que, en realidad, escondía su miedo.

“Mi miedo más grande en la vida era ser mamá. Hasta que me inventé en mi mente que era estéril, tuve novios y me convencí de ello”, relató.

Natalia Téllez comparte en Instagram la llegada de un adorable gatito que se une a su familia, donde también están su hija Emilia y el perrito Güero. / Instagram: @natalia_tellez

Agrego: “Cuando me planteé la posibilidad de ser mamá con Antonio, le dije: ‘Creo que no se va a poder porque yo tengo un problema’.”

La presentadora recordó que incluso llegó a decirle a su pareja que probablemente no podría tener hijos porque creía que tenía un problema de fertilidad. Sin embargo, quien la ayudó a aterrizar esa idea fue su propia hermana.

“Me dijo: ‘A ver, deja de inventar. No eres ginecólogo. Si no te has chocado, ¿por qué piensas que tienes un problema?’”, contó entre risas.

Ese comentario fue el empujón que necesitaba para finalmente acudir con un especialista, quien le confirmó que no tenía ningún problema de infertilidad.

Natalia Téllez / Facebook: Natalia Téllez

¿De dónde venía el miedo de Natalia Téllez a ser mamá?

Detrás de esa idea había una historia muy dolorosa. Natalia Téllez explicó que su miedo a convertirse en madre estaba relacionado con la pérdida de su propia mamá cuando era apenas una niña.

Cuando tenía 12 años, su madre fue diagnosticada con cáncer, una situación que marcó profundamente su vida. Tiempo después, la enfermedad terminó arrebatándole a la persona que más admiraba.

Ese golpe emocional la dejó con una visión muy idealizada de lo que significaba ser mamá.

“Mi mamá era una mamá presente, filósofa, amorosa… una mamá muy buena y valiente”, recordó con cariño.

Con el paso del tiempo, Natalia comenzó a sentir que no podría estar a la altura de ese ejemplo. Incluso llegó a pensar que no merecía convertirse en madre.

“Como tenía muy alto la idea de mamá y luego la perdí.Tenía la maternidad muy romantizada. Yo pensaba: no merezco ser mamá, ni siquiera me sentía suficiente”, confesó.

Natalia Téllez y Antonio Zabala anuncian su separacion en Navidad / IG: @natalia_tellez

Natalia Téllez descubre que no era estéril a pesar de que ya se lo había creído

Después de la insistencia de su hermana, Natalia Téllez decidió acudir con un ginecólogo para salir de dudas. Lo que descubrió fue algo que la tomó completamente por sorpresa.

Los estudios mostraron que no tenía ningún problema de fertilidad y que todo estaba perfectamente bien.

La noticia cambió por completo su perspectiva. Poco tiempo después quedó embarazada, una experiencia que describe como un regalo inesperado de la vida.

“De pronto sientes que no mereces algo, pero la vida te da un regalo gigante y te recuerda que sí lo mereces”, expresó.

Hoy, Natalia Téllez habla de esa etapa con honestidad y reconoce que enfrentarse a sus miedos fue lo que le permitió abrir la puerta a una de las experiencias más importantes de su vida.

