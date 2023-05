Natalia Téllez discute con Daniela Magún por romantizar la maternidad: “una madre no puede con todo”

Internautas opinaron que ambas tienen su postura respetable; sin embargo, aseguraron que Natalia tiene una visión más actual de lo que es “la maternidad”.

Natalia Téllez y Daniela Magún protagonizaron un acalorado debate en vivo, el cual dio mucho de qué hablar.

Lo anterior, a raíz de que ambas conductoras tocaron el tema de la maternidad y las innumerables actividades que una mujer puede realizar o no, luego de tener un bebé.

Por su parte, Téllez comentó que tuvo la oportunidad de compartir un foro en el cual diversas mujeres de empresas reconocidas en México externaron que existe un costo por tener hijos, dado que ya no se lleva a cabo el “tú puedes con todo”.

Natalia defendió su punto ante lo que piensa de “romantizar la maternidad”. / Instagram: @natalia_tellez YouTube: @Unicable

“La CEO de Google dijo, ‘tengo familia. Para todos tú eres el ejemplo de se puede todo. Sin embargo, hay muchas decisiones de carrera que no tomé y pasos adelante que no di porque escogí a mi familia’”, comenzó.

Y agregó: “La CEO de Google es de la generación más arriba, ye ella lo que decía era ‘sí tuve hijos, sí tuve carrera, pero tuve un costo por elegir familia cuando no elegí carrera y viceversa’”.

Así fue la discusión entre Natalia Téllez y Daniela Magún:

Por tanto, Magún externó su postura ante las declaraciones de Natalia y dejó claro que no opina igual que su compañera de foro.

Natalia Tellez se convirtió en madre hace varios meses / Instagram: @natalia_tellez

“Cuando te escuchaba, me puse el saco y me lo tomé personal porque te estoy escuchando decir ‘no se puede todo’ y yo estoy queriendo pensar, yo estoy pudiendo con todo. Se puede con todo, pero no al mismo tiempo, y soy consciente de que lo digo desde el privilegio”

Sin embargo, la también actriz respondió a las palabras de Daniela y puntualizó que su postura se engloba en “romantizar” la carga que las mujeres tienen en la maternidad.

Consuelo Duval también externó su postura al respecto. / Instagram

“Yo creo que no porque el tiempo que tenemos como mortales es bastante limitado. Esto es diferente para cada persona. Yo sí me doy cuenta de que escojo tiempo con mi hija o proyectos chidos, cuando elijo uno, dejo el otro. Sería romantizar algo que es muy pesado”, aseveró.

Ante esto, usuarios rápidamente reaccionaron y externaron que Natalia tiene una “visión” más actual de la maternidad.