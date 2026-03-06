Christian Chávez revela qué famosa actriz y conductora lo hizo dudar de su orientación: “Es la única mujer”

Aunque hoy Christian Chávez es un hombre libre que puede expresar su orientación abiertamente, no siempre fue así. Durante varios años, el cantante y actor vivió momentos de miedo e incertidumbre respecto a su orientación sexual. Y aunque actualmente tiene claro que se siente atraído por los hombres, en el pasado hubo una mujer que logró moverle el corazón y hacerlo cuestionarse lo que sentía.

Esta semana, el integrante de RBD estrenó “Suelta love”, su nuevo pódcast en el que conversa con distintos famosos. En uno de los episodios tuvo como invitada a una actriz con la que compartió créditos en la telenovela Rebelde. Durante la charla, Christian hizo una inesperada confesión: ella fue la única mujer que lo hizo dudar de su orientación sexual.

Critican a Christian Chávez tras la presentación de su concierto. / Redes sociales

¿Christian Chávez se enamoró de una mujer?

Christian Chávez reveló que llegó a sentirse atraído por ella, no sólo por su físico, sino también por la conexión que tenían. Incluso recordó un momento muy particular que vivieron juntos durante una salida nocturna.

“Tú has sido mi único crush heterosexual, si te lo he dicho… eres la única mujer que me ha hecho sentir algo”, confesó Christian durante la conversación.

El artista también recordó que, en una ocasión, ambos terminaron besándose durante una salida a un antro.

“Nos besamos en un antro al que fuimos en pijama… ahí nos besamos, ¿te acuerdas?”, relató entre risas.

Christian Chávez fue tundido en redes sociales tras su show en Brasil. / Redes sociales

¿Qué actriz y conductora lo hizo dudar de su orientación sexual?

Durante la charla, Christian Chávez reveló que la única mujer que lo hizo cuestionarse lo que sentía fue la actriz y conductora Natalia Téllez, con quien formó una fuerte conexión desde que se conocieron.

El cantante recordó que la química entre ambos fue inmediata y que incluso llegaron a besarse durante una salida, lo que lo llevó a preguntarse si realmente podía sentir algo más por una mujer.

“Natalia Téllez es la única mujer que me ha hecho sentir algo que decía: ‘¿será?’. Nos besamos y la verdad es que eres una persona muy especial. Creo que existen relaciones que no necesariamente tienen que ser sexoafectivas, pero sí hay un cariño profundo. Siento que tú y yo somos almas que se conocen desde tiempo atrás. Desde la primera vez que platicamos conectamos”, comentó Christian Chávez.

Christian Chávez confiesa cuál es la mujer que lo hizo dudar de su sexualidad. / Redes sociales

Natalia Téllez revela que también tenía un crush con Christian Chávez

Por su parte, Natalia Téllez no dudó en confirmar que el sentimiento era mutuo y recordó con cariño los primeros momentos de su amistad, cuando ambos eran muy jóvenes.

La conductora confesó que atesoró el primer gesto que tuvo el cantante con ella, cuando le dio su número telefónico escrito en un papel.

“Quiero que sepas que era bastante mutuo, porque me acuerdo que me diste tu teléfono en un papel y lo guardé, lo atesoré. Estaba muy nerviosa de llamarte y no saber si ibas a contestar tú o tu mamá”, relató entre risas.

Natalia también confesó que conocer a Christian marcó un antes y un después en su vida, pues aseguró que él la impulsó a sentirse más libre.

“Para mí fue un antes y un después conocerte, porque impulsaste mucho mi libertad. Yo estaba maravillada contigo, obsesionada contigo. Incluso tenía un exnovio que decía que estábamos obsesionados el uno con el otro. Hay que normalizar tener un crush y que no sea algo sexual. Me acuerdo que dormíamos juntos; yo estaba completamente sola y poder quedarme a dormir contigo en tu casa de Coyoacán, con tus papás, que me trataban como si fuera una más”, recordó la conductora sobre la intimidad que compartían.

