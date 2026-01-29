Christian Chávez es destrozado en redes tras viralizarse videos de sus shows: “Qué horror, ya lo perdimos”

Christian Chávez vive un momento clave en su carrera artística. Tras el arrollador éxito del regreso de RBD, el cantante y actor mexicano decidió dar un paso firme hacia su faceta como solista y reencontrarse con el público desde un lugar más personal y arriesgado.

Su regreso a los escenarios con el “Para siempre tour” arrancó en Brasil, uno de los territorios donde cuenta con una base de fans sólida y apasionada. Sin embargo, su propuesta escénica y estética no pasó desapercibida y desató una fuerte conversación en redes sociales.

Christian Chávez fue tundido en redes sociales tras su show en Brasil. / Redes sociales

¿Cómo fue el inicio de la carrera de Christian Chávez como solista?

El exintegrante de RBD dio inicio oficial a su nueva etapa musical con el lanzamiento de su EP “Sí”, un proyecto íntimo en el que explora sus emociones.

Christian ha dejado claro que esta faceta representa una evolución artística, alejada de fórmulas comerciales y más cercana a su identidad actual.

El pasado 28 de enero, el cantante se presentó en Recife, Brasil, como parte de su Para Siempre Tour, marcando el arranque de una gira que busca conectar desde lo emocional con su público.

Con un estilo desenfadado y provocador, Chávez apostó por una imagen escénica arriesgada que refuerza su discurso de autenticidad, algo que ha sido constante a lo largo de su carrera, incluso desde los tiempos de RBD.

¿Dónde se presentará Christian Chávez con Para Siempre Tour?

La gira contempla una extensa agenda por Brasil, país que ha mostrado un fuerte cariño hacia Christian Chávez.

Entre las fechas confirmadas se encuentran presentaciones en Fortaleza, Recife y Salvador, para después continuar en Brasilia. Posteriormente, el tour llegará a Campinas, São Paulo y Río de Janeiro, antes de cerrar este primer bloque en Porto Alegre y Curitiba.

No obstante, la producción informó que cinco conciertos —Manaos, Belém, Goiânia, Belo Horizonte y João Pessoa— fueron reprogramados debido a cuestiones logísticas.

Estas fechas se trasladaron para agosto de 2026, asegurando que el montaje técnico y visual cumpla con los estándares prometidos. Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas.

Christian Chávez habló de sus adicciones / IG: @christianchavezreal

¿Qué críticas recibió Christian Chávez por su show en Brasil?

Aunque muchos fans celebraron el regreso de Christian Chávez , la presentación en Recife también generó varias críticas en redes sociales, especialmente por su vestuario, el cual incluía una chaqueta y gorro de estilo militar, mini short negro de cuero y mallas de red.

Algunos comentarios que se viralizaron fueron:



“¡Qué horror! Canta horrible, se viste fatal y baila muy feo”.

“Es una porquería y no entiendo a las personas que pagan por ver eso”.

“Qué horror, ya lo perdimos”.

“Que se dé parásite primero y luego que aprenda a cantar”.

“Para mí él tenía la mejor voz de los tres chicos y actuaba bien. No tiene necesidad de hacer eso”.

“¿En serio? Con esa panza se atreve a usar esa ropa”.

“Creo que Christian no tiene la necesidad de ridiculizarse de esta manera, lo hace retroceder”.

A pesar de las críticas, Christian Chávez continúa firme en su propuesta artística y anunció en redes que está feliz por sus próximas presentaciones.

