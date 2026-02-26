Christian Chávez recayó en las adicciones tras última gira de RBD, fue internado en clínica; así lo reveló

Christian Chávez, parte de la exitosa telenovela Rebelde, ha vivido varias polémicas a lo largo de su vida, tanto en lo profesional, como en lo personal. Tras salir de clóset hace ya varios años, el actor se sumió en un fuerte bache emocional, por lo que comenzó a caer en las adicciones. Aunque en aquel tiempo superó el delicado problema, ahora revela que tras la gira del grupo, de nuevo recayó. ¿Cuál es su estado de salud?

Christian Chávez habló sobre un futuro regreso de RBD. / Foto: IG/christianchavezreal

¿Por qué Christian Chávez sufrió de adicciones?

Hace un año aproximadamente, Christian Chávez habló sobre sus adicciones y orientación, para Sale el sol. En aquel momento, reveló que fueron los medios de comunicación los que se encargaron de “sacarlo del clóset”, algo que se cruzó junto a su lanzamiento como solista.

Tras ser “exhibido” llegaron las críticas por parte de la gente, pues todavía hace casi 20 años, según él, aún se hablaba de los cuerpos ajenos:

Cuando lancé mi carrera como solista, a mí me acaban de sacar del clóset. Entonces era la primera persona pública que hablaba sobre su sexualidad. Christian Chávez

Esto hizo que sintiera “asco” por la industria musical, ya que para él, solo limitaban su expresión artística. La lucha emocional interna empezó ahí, por lo que buscó en las adicciones un “refugio” momentáneo, que hasta lo pusieron en riesgo de morir.

Tras vivir un proceso de sanación y una gira con RBD durante 2023, el cantante...¿recayó?

Christian Chávez fue tundido en redes sociales tras su show en Brasil. / Redes sociales

¿Christian Chávez recayó en las adicciones tras gira con RBD en 2023?

Tras haber atravesado un proceso de sanación, Christian Chávez formó parte de la gira de RBD en 2023, misma que finalizó en el mítico Estadio Azteca.

Algo que fans y seguidores del cantante desconocían, es que enfrentó un nuevo episodio de adicción, algo que reveló recientemente en entrevista para Ventaneando: “ Cuando yo estaba terminando la gira de RBD, tuve una recaída ”, dijo Christian.

El momento de honestidad también fue acompañado sobre detalles acerca de su recuperación, la cual vivió en California, en los Estados Unidos, luego de ingresar, por propia voluntad, a un centro de rehabilitación:

Es la mejor inversión que he hecho en mí, porque ahí pude llegar al fondo de la herida y por qué quería desconectarme del mundo. La cosa con las adicciones es que pueden ser intermitentes. (...) Supe que algo estaba mal. Christian Chávez

Christian también pudo ahondar en las probables causas que lo hicieron caer en las adicciones: “ Crecer como una persona gay en una familia católica, en un entorno católico, en una escuela católica ”, dijo el cantante, pues le imponían ideales sobre su forma de ser.

¿Quién es Christian Chávez?

Los primeros pasos de Christian Chávez en la pantalla chica incluyeron participaciones en producciones infantiles y juveniles de Televisa. El proyecto que lo lanzó a la fama fue en la telenovela Rebelde, donde interpretó a Giovanni Méndez.

A raíz del impacto de la historia, se formó el grupo musical RBD y la agrupación alcanzó fama global, realizó giras por América y Europa y vendió millones de discos.

Tras la separación del grupo en 2009, el artista inició su carrera como solista, lanzando álbumes pop con los que exploró sonidos más personales y letras introspectivas.

