¿Cazzu estrena romance? Mostraría tatuaje que comparte con su guardaespaldas y desata rumores ¿A la Nodal?

El nombre de Cazzu volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales luego de que usuarios comenzaran a difundir imágenes y videos que la muestran acompañada de manera constante por su guardaespaldas.La cercanía entre ambos durante la gira más reciente de la cantante argentina, así como su presencia conjunta en distintos espacios públicos, despertaron rumores sobre un posible vínculo sentimental. ¿Se tatuaron juntos?

Cazzu / Redes sociales

¿Quién es el guardaespaldas que acompaña a Cazzu durante su gira?

El hombre que ha llamado la atención del público es Tito Gómez, integrante del equipo seguridad de Cazzu, ex de Nodal. Durante los últimos meses ha sido visto acompañando a la cantante y a su hija en diversos momentos públicos, principalmente durante traslados relacionados con la gira musical Latinaje.

Usuarios de plataformas como TikTok e Instagram viralizaron clips donde se observa a Gómez en aeropuertos, accesos a conciertos, zonas VIP y recorridos logísticos, cumpliendo funciones de resguardo tanto de la artista como de su hija. La presencia constante del guardaespaldas, siempre con actitud discreta y profesional, generó curiosidad entre los seguidores de la intérprete argentina, quienes comenzaron a rastrear su actividad en redes sociales.

Durante la reciente visita de Cazzu a la Ciudad de México, el guardaespaldas volvió a aparecer en imágenes difundidas por medios de espectáculos y programas de televisión, reforzando la percepción de que forma parte del círculo más cercano de la cantante durante sus compromisos laborales fuera de Argentina.

Guarda espaldas de Cazzu / Facebook

¿Qué tatuaje generó rumores de romance entre Cazzu y su guardaespaldas?

El elemento que detonó con mayor fuerza las especulaciones fue el tatuaje que tanto Cazzu como Tito Gómez lucen con la palabra “Latinaje”. El diseño coincide con el nombre del álbum y la gira que la artista promociona actualmente, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar el gesto como algo más que una decisión estética o simbólica.

A partir de esta coincidencia, comenzaron a circular versiones que apuntaban a un presunto romance entre la cantante y su guardaespaldas. Las teorías se multiplicaron en redes sociales, donde se analizaron fotografías, videos y apariciones públicas en busca de señales que confirmaran o desmintieran la relación.

Sin embargo, la información fue abordada posteriormente en programas de espectáculos. El periodista Javier Ceriani habló del tema durante una transmisión reciente, donde negó que existiera una relación sentimental entre Cazzu y su elemento de seguridad. De acuerdo con lo expuesto, el tatuaje no sería exclusivo entre ambos, sino que formaría parte de una dinámica compartida por varios integrantes del equipo de la gira, incluidos músicos y bailarines.

Tatuaje del guardaespaldas de Cazzu / Redes sociales Instagram

¿Cazzu ha hablado sobre los rumores de una nueva relación?

Hasta el momento, ni Cazzu, la Jefa, ni Tito Gómez han emitido declaraciones públicas relacionadas con los rumores que circularon en redes sociales y medios de entretenimiento. La cantante se ha mantenido enfocada en su agenda profesional, que incluye presentaciones, promoción de su nuevo material discográfico y actividades relacionadas con su gira internacional.

En redes sociales, la artista ha compartido principalmente contenido vinculado a su música y a su faceta como madre, sin hacer referencia directa a su vida sentimental ni a las versiones que han surgido en torno a su entorno personal. Esta postura ha sido constante desde su ruptura con Christian Nodal, anunciada en 2024.

