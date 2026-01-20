¿Nodal les dio la misma joya? Ángela Aguilar explotó las redes por joya idéntica a la que usó Cazzu

Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital tras una serie de comparaciones que se detonaron en redes sociales por un accesorio que no pasó desapercibido. Usuarios identificaron que la cantante mexicana ha portado un anillo muy similar al que utilizó la artista argentina Cazzu en un videoclip grabado años atrás, lo que abrió un nuevo debate en plataformas como TikTok, Instagram, X y YouTube.

La pareja tuvo un momento incómodo en el cumpleaños de Aneliz Aguilar. / Captura de pantalla/Tiktok

¿Por qué comparan el anillo de Ángela Aguilar con el de Cazzu?

La comparación surgió a partir del diseño del accesorio. De acuerdo con usuarios en redes sociales, el anillo que Ángela Aguilar ha mostrado en diversas apariciones públicas guarda una notable similitud con el que Julieta Cazzuchelli utilizó en 2023 durante la grabación del videoclip “Tú y Tú”, una colaboración con Santa Fe Klan y Los Ángeles Azules.

En dicho video, filmado en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, la rapera argentina aparece usando un anillo de corazón con diamantes, lo que fue recordado por seguidores tras la reaparición del accesorio en manos de la cantante mexicana. El videoclip se grabó semanas antes de que Cazzu hiciera público su embarazo y en ese momento Christian Nodal, su entonces pareja, estuvo presente detrás de cámaras.

A partir de estas coincidencias visuales, internautas comenzaron a compartir capturas, fragmentos de video y comparativos entre ambas piezas de joyería, lo que impulsó la tendencia en distintas plataformas digitales. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trata del mismo anillo o de diseños similares adquiridos de forma independiente.

Anillo de Cazzu / Capturas de pantalla

¿Cuándo y dónde ha lucido Ángela Aguilar este anillo?

Además del video familiar difundido en redes, Ángela Aguilar ha sido vista utilizando el anillo en otras ocasiones. Una de las más comentadas fue durante su participación en el especial televisivo “A Grammy Celebration of Latin Music”, realizado el 29 de diciembre de 2025.

En ese evento, el público y usuarios en redes destacaron no solo la joya, sino también un cambio en el estilismo de la cantante, quien optó por una imagen más oscura y distinta a la que suele mostrar en presentaciones anteriores. Las imágenes del especial circularon ampliamente en plataformas digitales, lo que reforzó la atención sobre el accesorio.

Asimismo, el anillo ha aparecido en publicaciones y videos compartidos tanto por la propia Ángela Aguilar como por personas cercanas a ella, lo que ha permitido que los internautas sigan señalando la recurrencia del accesorio y mantengan vigente la conversación.

Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿El anillo se lo habría regalado Christian Nodal a Cazzu y posteriormente a Ángela Aguilar?

Una de las teorías que circula en redes sociales y espacio digital es si el anillo en forma de corazón que Ángela Aguilar ha lucido en varias apariciones podría ser el mismo que Christian Nodal le regaló a su expareja, la rapera argentina Cazzu (Julieta Cazzuchelli). Sin embargo, no existe información oficial que confirme que se trate de la misma joya o que haya sido entregada por Nodal a ambas artistas.

Durante la relación entre Nodal y Cazzu, se dijo que el cantante mexicano obsequió piezas de joyería de alto valor a la intérprete argentina, incluyendo collares elaborados con oro y diamantes, aunque no hay documentación pública concreta sobre el regalo de un anillo específico de corazón.

Sin embargo, internautas recordaron que en 2024, Christian Nodal había confirmado que sufrió un robo en la casa que compartía con Cazzu en Argentina, el cual ocurrió mientras él estaba fuera del país. Según su relato, delincuentes ingresaron a la propiedad y se llevaron dinero y otras pertenencias, además de que amarraron a personas que vivían en la casa.

En ese contexto, comenzaron a circular comentarios no verificados en redes sociales que vincularon el robo con la joyería de la pareja, en la que se afirma, sin sustento oficial, que el anillo no había sido robado, sino que Christian Nodal lo habría recuperado y posteriormente se lo habría entregado a Ángela Aguilar.

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas, ni Nodal, ni Cazzu, ni Ángela Aguilar, ha emitido una declaración oficial que vincule al anillo con un regalo directo de Christian Nodal o confirme que se trate del mismo accesorio de las diferentes apariciones públicas. Por tanto, cualquier vinculación entre la joya usada por Ángela y la supuesta pieza del pasado permanece en el ámbito de especulación digital.

