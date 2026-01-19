Cazzu lanza tremendo insulto en su concierto y aseguran que es un dardo a Christian Nodal: “Estú...”

Aunque Cazzu y Christian Nodal han seguido adelante con sus vidas por caminos separados, la realidad es que sus nombres continúan ligados. Este fin de semana, la cantante argentina volvió a desatar la polémica tras lanzar lo que muchos interpretaron como un presunto insulto dirigido al intérprete de regional mexicano.

¿Por qué terminaron Cazzu y Christian Nodal?

En mayo de 2024, Cazzu y Christian Nodal anunciaron su ruptura, tras dos años de relación y una niña en común. A través de un comunicado, aseguraron que tendrían un trato cordial por el bien de su pequeña.

Si bien en su mensaje jamás dijeron los motivos de su separación, la gente sostiene que fue por la supuesta infidelidad de Nodal con su actual esposa, Ángela Aguilar. Y es que, tan solo dos semanas después, el cantante y Ángela dieron a conocer su noviazgo. A dos meses de esto, se casaron por lo civil en Cuernavaca.

En declaraciones posteriores, Christian manifestó que su romance con Cazzu estaba mal desde meses antes de la ruptura oficial y que siempre se sintió atraído por Ángela. Incluso, llegó a decir que la argentina ya sabía desde antes de esta situación. En tanto que la mexicana ha dicho que su matrimonio jamás “rompió un corazón”.

Por su parte, Cazzu simplemente se ha limitado a decir que se enteró del romance de su ex “al igual que todos”, es decir, por los medios de comunicación.

En los últimos meses, la argentina y el mexicano han estado en una guerra de dimes y diretes por asuntos relacionados con su hija. Incluso, el artista intentó demandar a la madre de su hija para tener más visitas y para saber en qué se gasta la pensión alimenticia. Por su parte, ella ha dicho que Nodal quiso impedirle que viajara con su hija y sugirió que no le daría tanta pensión como él sostiene.

¿Por qué Christian Nodal demandó a su expareja Cazzu?

De acuerdo con la información difundida por “Ventaneando”, la demanda civil presentada por Christian Nodal contra Cazzu fue ingresada en un juzgadode lo familiar en Jalisco.

En el documento citado por el programa, el cantante solicitaría la intervención de las autoridades para presuntamente asegurar su participación activa en las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija.

El reporte indica que Nodal habría solicitado en reiteradas ocasiones la autorización para tramitar el pasaporte mexicano de su hija y gestionar el visado correspondiente para viajar a Estados Unidos. Según el texto revelado por el programa, el cantante afirma que estos trámites se habrían condicionado a un incremento en los depósitos y transferencias económicas destinados a la manutención de la menor.

El documento compartido por Ventaneando incluye la declaración: “En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”. Documento demanda Christian Nodal

Este señalamiento es uno de los puntos que habría motivado al cantante a buscar la intervención judicial para regularizar temas de convivencia y trámites internacionales relacionados con su primogénita.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Cazzu insultó a Christian Nodal durante su concierto?

La polémica se desató en pleno escenario. Mientras interpretaba “Otro como tú”, Cazzu decidió frenar la música por unos segundos para animar a sus fans y lanzó una frase que de inmediato se volvió viral:

“A ver las palmas de las que se enamoran, como yo, de cualquier estúpido. Escuchen mis consejos”. Para sus fans, no se trató de una simple expresión espontánea, sino de una “indirecta más que directa” dirigida al cantante mexicano, según usuarios.

Mientras Nodal acaba de festejar su cumpleaños — sin la presencia de su hija—, Cazzu triunfa en los escenarios y utiliza sus letras como advertencia para otras mujeres, sobre los peligros de enamorarse de la persona equivocada, ¿se refería a Nodal?

