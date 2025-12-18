¿Cazzu enamorada? Él sería el hombre que enamoró a la ex de Christian Nodal ¡sería un mexicano!

En medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Christian Nodal con una violinista y el supuesto “coqueteo” con una reportera venezolana, trasciende que su exnovia, Cazzu, quien también es la madre de su hija, estaría estrenando un nuevo romance.

La noticia causó mucha alegría entre sus fans, pues, desde su ruptura con Nodal en 2024, la argentina no ha mostrado tener intereses románticos y solo se ha enfocado en la crianza de su hija, así como en su carrera musical, ¿quién sería el nuevo novio de Cazzu?

¿Por qué terminaron Cazzu y Christian Nodal?

En mayo de 2024, Cazzu y Christian Nodal anunciaron su ruptura, tras dos años de relación y una niña en común. A través de un comunicado, aseguraron que tendrían un trato cordial por el bien de su pequeña.

Si bien en su mensaje jamás dijeron los motivos de su separación, la gente sostiene que fue por la supuesta infidelidad de Nodal con su actual esposa, Ángela Aguilar. Y es que, tan solo dos semanas después, el cantante y Ángela dieron a conocer su noviazgo. A dos meses de esto, se casaron por lo civil en Cuernavaca.

En declaraciones posteriores, Christian manifestó que su romance con Cazzu estaba mal desde meses antes de la ruptura oficial y que siempre se sintió atraído por Ángela. Incluso, llegó a decir que la argentina ya sabía desde antes de esta situación. En tanto que la mexicana ha dicho que su matrimonio jamás “rompió un corazón”.

Por su parte, Cazzu simplemente se ha limitado a decir que se enteró del romance de su ex “al igual que todos”, es decir, por los medios de comunicación.

En los últimos meses, la argentina y el mexicano han estado en una guerra de dimes y diretes por asuntos relacionados con su hija. Incluso, el artista intentó demandar a la madre de su hija para tener más visitas y para saber en qué se gasta la pensión alimenticia. Por su parte, ella ha dicho que Nodal quiso impedirle que viajara con su hija y que no le da tanta pensión como él sostiene.

¿Cazzu, ex de Nodal, tiene nuevo novio?

Recientemente, el periodista Javier Ceriani reportó que Cazzu presuntamente ya estaría saliendo con otra persona. Esto, a poco más de un año de haberse separado de su Christian Nodal. Según Ceriani, el amor se habría dado durante la serie de conciertos que ella dio en México recientemente.

“En la gira 2025 que Cazzu hizo en México se habría afianzado el amor entre Cazzu y otra persona, fue en territorio mexicano que a Cazzu le volvieron las mariposas en el estómago…dicen que en tierras aztecas le habría crecido el vínculo con esta persona, le habría afianzado la relación el tour” Javier Ceriani

Aunque el comunicador no dio nombres, dejó ver que sería alguien que forma parte de su equipo de trabajo y sugirió que, probablemente, dentro de poco se dará a conocer su identidad.

“Puede ser que sea del equipo de Cazzu que es muy poco o sea de alguien del equipo de tour mexicano con empleados mexicanos y Cazzu vuelva a comer chile, ¿quién es esta persona? muy pronto lo van a saber”, indicó.

Cabe destacar que, en su momento, a la cantante se le llegó a vincular con Gerber González, uno de los bailarines que ha trabajado en sus shows. También es de origen argentino y se le ha visto muy cercano a la cantante.

¿Cuándo se casará Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Hace poco, Ángela Aguilar dio a conocer que se casaría por la iglesia con Christian Nodal en 2026. La boda se realizaría en marzo del próximo año, en Zacatecas.

Según el propio Nodal, a diferencia de su primera boda, la nueva ceremonia será muy grande, pues desean que el festejo sea “muy mexicano”. También expresó su deseo de que su hija estuviera en un día tan importante.

