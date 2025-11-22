Mhoni Vidente revela el destino de Christian Nodal y Ángela Aguilar ¿Brujería y boda en puerta?

En medio del constante escrutinio mediático que rodea su relación, una nueva predicción de Mhoni Vidente volvió a colocar a Christian Nodal y Ángela Aguilar en el centro de la conversación pública. Al mismo tiempo, Mhoni reveló que Christian Nodal presuntamente estaría enfrentando lo que describe como una “brujería fuerte” provocado conflictos recientes, comportamientos impulsivos y tensiones legales que el cantante debe atender cuanto antes mediante una limpia espiritual. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

Mhoni Vidente / Captura de pantalla

¿Cuándo se casan Ángela Aguilar y Christian Nodal por la iglesia, según Mhoni vidente?

De acuerdo con Mhoni Vidente, la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal presuntamente seguiría en marcha y tendría lugar durante la primavera de 2026, específicamente en marzo o mayo. La astróloga indicó que la ceremonia religiosa supuestamente estaría planeada para realizarse en la Catedral de Zacatecas, un sitio emblemático para la familia Aguilar. Aseguró que presuntamente la cantante desearía casarse vestida de blanco y que, tras el enlace, supuestamente estaría considerando la posibilidad de buscar un embarazo durante los meses posteriores.

Las declaraciones surgen pese a la intensa atención mediática que ha acompañado su relación desde el inicio. Mhoni insistió en que, según su visión, la pareja presuntamente estaría decidida a avanzar hacia el altar y que las polémicas recientes no detendrían sus planes.

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados ¿Cómo lo celebraron? / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la brujería que presuntamente afecta a Christian Nodal?

Uno de los puntos más llamativos de la revelación es la afirmación de Mhoni Vidente de que Christian Nodal presuntamente estaría enfrentando una “brujería fuerte”. Mhoni Vidente señaló que, según su visión, esta energía supuestamente habría sido provocada por una expareja del cantante. También detalló que este supuesto trabajo habría sido realizado de manera intensa, incluso mencionando que presuntamente habría sido “enterrado en un panteón”, lo que, según su lectura, intensificaría los efectos.

De acuerdo con la astróloga, esta supuesta brujería se habría manifestado recientemente con problemas legales, comportamientos impulsivos y conflictos personales que el artista ha atravesado durante los últimos meses. Aunque no hay video de las predicciones específicas de Mhoni Vidente, en ocasiones anteriores, la astróloga, sí ha mencionado los presuntos trabajos de brujería que el cantante estaría enfrentando; así como detalles de la relación entre él y la cantante Ángela Aguilar.

Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Por qué la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo tan polémica?

Christian Nodal y Ángela Aguilar han estado envueltos en diversas controversias desde que confirmaron su romance. Las críticas en redes sociales, los cuestionamientos sobre la línea temporal de su relación y la comparación constante con sus exparejas han mantenido el tema activo en conversación nacional e internacional. A pesar de ello, Mhoni Vidente afirmó que, en su predicción, la relación presuntamente no se fracturaría y que ambos continúan avanzando hacia una nueva etapa marcada por compromiso, estabilidad y una unión formal.

La astróloga subrayó que, aunque los conflictos que rodean a Nodal podrían intensificarse si no atiende la supuesta energía negativa, eso no modificaría el destino matrimonial que ve en la pareja. La tensión permanece en el punto de si el cantante buscará una solución a este aspecto espiritual y cómo podría influir en sus próximos meses tanto a nivel personal como profesional.

