Mhoni Vidente predijo boda entre Nodal y Ángela Aguilar ¿también está embarazada?

El miércoles 24 de julio, se llevó a cabo la boda sorpresa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en la histórica Hacienda San Gabriel de las Palmas en Cuernavaca, Morelos. La ceremonia, llena de amor y tradición, fue un evento memorable que reunió a familiares y amigos muy cercanos.

Pepe Aguilar, padre de la novia, entregó a Ángela en el altar. La joven cantante lució un vestido inspirado en el que su abuela, la icónica Flor Silvestre, usó el día de su boda, rindiendo homenaje a su legado familiar. Christian Nodal, por su parte, vistió un elegante traje blanco. La pareja contó con padrinos de lujo: el famoso cantante, Marc Anthony y su esposa, la modelo Nadia Ferreira.

Mira: Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaban Cazzu hacía esto con su hija

La foto familiar con los novios / Instagram: @pepeaguilar_oficial

Las primeras imágenes de los recién casados: Ángela Aguilar y Christian Nodal

Poco después de la ceremonia, Ángela y Nodal compartieron sus primeras imágenes como recién casados en sus redes sociales.

En las fotos, se puede ver a la pareja mirándose amorosamente a los ojos y dándose un beso. En otra imagen, ambos aparecen radiantes y sonrientes, con Ángela luciendo un lujoso anillo con una impresionante piedra de diamante.

Mira: Mario Bezares estalla contra Mariana Echeverría tras la primera nominación en La casa de los famosos México

Las imágenes rápidamente se viralizaron, capturando la atención y los corazones de sus seguidores.

Mhoni Vidente predijo boda, pero le falló la fecha

En medio de la alegría por la boda, los internautas recordaron que la famosa astróloga Mhoni Vidente había hecho una predicción el 17 de julio sobre la unión de Ángela y Nodal. Según Mhoni, los cantantes iban a contraer matrimonio el próximo año.

“La boda es el 14 de febrero del otro año o cuando cumple años Nodal (11 de enero)”, comentó la vidente.

Sin embargo, la pareja decidió adelantar la fecha, sorprendiendo a todos.

Mira: Mientras Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaban Cazzu hacía esto con su hija

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal / YT/ X / IG

¿Ángela Águilar está embarazada? ¿Qué dice Mhoni Vidente?

En semanas recientes, se había especulado sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, rumor que se intensificó cuando Maxine Woodside afirmó que una fuente cercana le había dicho que la cantante esperaba un hijo de Nodal.

No obstante, Mhoni Vidente desmintió estos rumores. “Se casa con ella, definitivo y se casa señorita no embarazada, así que no anden inventando”, expresó la astróloga, aclarando las dudas de los seguidores.

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido un evento lleno de amor y tradición, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La pareja ha comenzado esta jornada con el apoyo y la admiración de sus fans, quienes les desean lo mejor en su futuro juntos.

Mira: Pepe Aguilar felicita a Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Brindo por su felicidad