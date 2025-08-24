Eric del Castillo aconseja a Ángela Aguilar, pero termina delatando su propio pasado amoroso con Kate Trillo

La polémica sigue acompañando a Ángela Aguilar y Christian Nodal desde que confirmaron su relación y posterior matrimonio. En medio de las críticas, apareció la voz de uno de los actores más respetados de México: Eric del Castillo. El primer actor, de 91 años, no dudó en opinar y lanzar un consejo aparentemente “sabio”… hasta que su esposa, Kate Trillo, le sacó los trapitos al sol y ¡lo contradijo en público!

El momento se volvió viral porque, mientras Eric hablaba con seriedad sobre la importancia del amor verdadero, no pudo evitar caer en una contradicción que arrancó risas, pero también dejó claro que la memoria de Kate está más viva que nunca.

Eric del Castillo recuerda a Elsa Aguirre y provoca reacción de su esposa. / YT: Imagen Entretenimiento

¿Qué dijo Eric del Castillo sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La conversación empezó tranquila. Kate Trillo, esposa de Eric del Castillo, recordaba cómo al inicio ni ella daba un peso por su relación con don Eric, ya que él venía de un matrimonio anterior y con un hijo. “No, no, pues con un actor y con un hijo y divorciado”, confesó.

Entre risas, ambos contaban cómo lograron superar esas dudas y mantenerse juntos más de cinco décadas. Pero cuando los reporteros preguntaron qué consejo le darían a Ángela Aguilar para llevar un buen matrimonio, Kate respondió con calma: “Tolerancia, paciencia, amor”. En ese momento Eric decidió ser más directo y soltó lo que muchos han repetido en redes sociales:

“Yo creo que no debe enamorarse de un hombre casado”. Eric del Castillo

La frase cayó como bomba, pues todos la interpretaron como una indirecta para la hija de Pepe Aguilar, quien se casó con Nodal poco tiempo después de que él terminara su relación con Cazzu, madre de su hija.

¿Cómo reaccionó Kate Trillo a la indirecta de Eric del Castillo?

Lo que Eric del Castillo no esperaba era que su esposa le volteara el comentario de inmediato. Con una sonrisa y cierto tono de picardía, Kate Trillo le respondió: “¿Pues si tú qué eras?”. Una frase que dejó al actor sin palabras y que recordó a todos que su relación también empezó con polémica.

El silencio incómodo terminó en carcajadas, pero Eric prefirió cortar el tema con un: “No, no, no, ya mejor me callo”. Sin embargo, ya era demasiado tarde: la declaración había quedado grabada y la anécdota circulaba en redes, donde usuarios señalaron la contradicción del actor.

¿Cómo empezó la historia de amor de Eric del Castillo y Kate Trillo?

Lejos de ser un romance de cuento de hadas, la relación del primer actor Eric del Castillo y Kate Trillo arrancó con tintes de escándalo. El actor, recién separado de su primer matrimonio, conoció a Kate en una fiesta. Ella estaba comprometida, pero Eric no se anduvo con rodeos y le dijo de frente: “Me quiero casar contigo”.

Al día siguiente ella no acudió a la cita que él propuso, pero el destino los volvió a juntar. Mientras él grababa una película en Chihuahua, recibió un recado de Kate Trillo. La invitó a salir y durante esa cita ocurrió algo inesperado: un sismo los obligó a abrazarse, y ahí comenzó la historia que los ha mantenido juntos más de 53 años.

En 1969 se casaron y formaron una familia con dos hijas que brillan en los medios: Kate del Castillo, actriz internacional gracias a La Reina del Sur, y Verónica del Castillo, periodista y conductora.

¿Quiénes han sido las parejas e hijos de Eric del Castillo?

Antes de consolidar su matrimonio con Kate Trillo, Eric del Castillo estuvo casado con Roxana Billini Santamaría en 1964. De esa relación nació su hijo mayor, Ponciano del Castillo, quien decidió mantenerse alejado del espectáculo y dedicarse al Derecho. Estudió en la UNAM y hoy ejerce como abogado en Cuernavaca, Morelos.

Con Kate Trillo, don Eric del Castillo formó un hogar mediático gracias a sus hijas. Mientras Verónica se inclinó por el periodismo, Kate del Castillo se convirtió en una de las actrices mexicanas más famosas a nivel internacional, llevando en alto el apellido de su padre.