Esposa de Eric del Castillo hace tremenda escena de celos al actor; manda fuerte mensaje a esta famosa: VIDEO

Don Eric del Castillo fue homenajeado por sus 75 años de carrera artística en la quinta entrega de los Premios Patria. Aunque el evento estaba lleno de nostalgia y reconocimiento, lo que se robó los reflectores fue una inesperada escena de celos protagonizada por su esposa, Kate Trillo, quien no dudó en reaccionar cuando el actor mencionó a Elsa Aguirre, una de sus excompañeras más queridas del cine mexicano. ¡TVNotas captó el polémico momento!

¿Qué dijo Eric del Castillo sobre Elsa Aguirre que desató los celos de su esposa, Kate Trillo?

Durante la entrevista con medios, donde también estuvo presente TVNotas, Eric del Castillo se mostró conmovido al recordar a los colegas que han marcado su vida profesional y hoy ya no están. “Pues después de que se fue López Tarso, pues ya me quedé yo. Pues, ¿quién más? A ver, díganme. Ah, Elsa Aguirre también. Le mando un beso”, expresó el actor con una sonrisa nostálgica.

Ese simple gesto bastó para que Kate Trillo, con tono aparentemente juguetón, pero firme, interrumpiera la conversación, lanzara una mirada fulminante y soltara una frase que dejó a todos sorprendidos: “Eso (mandarle besos) es cada vez que oye el nombre de Elsa… Elsa, te tengo celos”.

La reacción fue inmediata y generó risas, pero también abrió la puerta a una anécdota que Kate tenía bien guardada desde hace décadas.

¿Qué mensaje le mandó Kate Trillo a Elsa Aguirre tras la escena de celos a Eric del Castillo?

Lejos de quedarse en una simple broma, la esposa de Eric del Castollo, Kate Trillo, aprovechó el momento para recordar una escena que, según ella, nunca ha podido olvidar. “Elsa, quiero que sepas que yo me di cuenta de algo. Este… éramos novios y yo llegaba por él, no, ya no me acuerdo para qué, para lo que fuera. Iba subiendo la escalera con Elsa y la llevaba muy agarradita, así, de la cintura”, relató la mamá de Kate del Castillo, dejando claro que esa imagen quedó grabada en su memoria.

Eric del Castillo, por su parte, tomó todo con humor y aseguró que se trataba de un gesto de compañerismo entre actores. Sin embargo, el momento se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en aplaudir la espontaneidad de Kate y su forma de expresar los celos. Incluso, después de tantos años de matrimonio.

¿Quién es Elsa Aguirre, la actriz que le provoca celos a Kate Trillo, esposa de Eric del Castillo?

Elsa Aguirre es una de las grandes divas de la Época de Oro del Cine mexicano. Su belleza, talento y elegancia la convirtieron en ícono de generaciones. Compartió pantalla con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y, por supuesto, Eric del Castillo, en:

Casa de mujeres (1966)

El día de la boda (1968)

Sin embargo, participó en más de 40 películas, destacando en títulos como:



Ojos de juventud (1948)

Lluvia roja (1950)

La mujer que yo amé (1950)

Cuatro noches contigo (1952)

Cuidado con el amor (1954)

Además de su carrera en cine, Elsa Aguirre brilló en televisión con participaciones en telenovelas como:

Las momias de Guanajuato (1962)

Lo blanco y lo negro (1989)

Mujeres engañadas (1999)

Belinda (2004), su último papel antes de retirarse

Actualmente vive en Cuernavaca, practica yoga desde hace más de 50 años y se mantiene activa en redes sociales, donde comparte recuerdos de su época dorada. Aunque ya no está activa en el medio, su nombre sigue despertando admiración… y, al parecer, también celos.