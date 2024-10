Eric del Castillo comparte su batalla contra la pérdida de visión: “Me duele mucho”

El actor Eric del Castillo ha revelado una triste noticia sobre su salud: está perdiendo la visión debido a una enfermedad ocular conocida como degeneración macular.

A sus 90 años, y tras el final de su más reciente telenovela, ‘Vivir de Amor’, el actor celebraba poder seguir activo en su carrera, a pesar de que la idea del retiro lo rondaba.

Tan contento se decía Eric del Castillo de poder desempeñar personajes importantes en las telenovelas, que aunque la idea del retiro lo rondaba, pronto se le olvidaba, comentó en aquel momento.

Sin embargo, su situación ha cambiado considerablemente. Ahora, con su salud visual más afectada, Eric del Castillo ha confesado que depende en gran medida de su esposa, Kate Trillo, y de su hija mayor, Verónica del Castillo, para realizar muchas de las responsabilidades que antes manejaba solo.

Liliana Carpio

“Hoy me duele mucho que le he cargado la chamba a mi esposa, porque vivo con ella, pero también a Verónica que vive aquí en México, ya que ella también nos ayuda muchísimo. Sobre todo a mi esposa Kate”. Eric del Castillo

En una reciente entrevista, el actor detalló cómo la degeneración macular ha impactado su vida:

“Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer ni escribir, dependo de otras personas para que vean que dice mi teléfono, en fin si estoy sufriendo, pero no quiero pensar en eso, quiero ser optimista y mi profesión no me la afecta”, comentó Eric del Castillo a los medios.

¿Eric del Castillo piensa retirarse?

El actor confesó que ya ni siquiera puede utilizar su teléfono celular o distinguir rostros a menos que las personas estén muy cerca de él. A pesar de estos desafíos, Eric del Castillo no considera el retiro como una opción inmediata: “Me cuesta trabajo aprenderme los diálogos. Pero aquí estoy trabajando”, afirmó con determinación.

A pesar de las dificultades, Eric del Castillo se muestra optimista y en paz con su vida:

“Aprendí a estar conforme con la vida y pues aquí me tienes contento, no estoy llorando en la casa ni nada, así que le agradezco mucho a la vida, a mi profesión”. Eric del Castillo

¿Qué es la degenración macular?

Según la American Academy of Ophthalmology (AAO),la degeneración macular es una enfermedad ocular que afecta la mácula, una pequeña área en el centro de la retina, que es la responsable de la visión central y detallada, necesaria para actividades como leer, conducir o reconocer rostros.

A medida que la mácula se deteriora, la visión central se vuelve borrosa, distorsionada o puede incluso desaparecer en las etapas avanzadas. Aunque la degeneración macular no causa ceguera total (porque no afecta la visión periférica), sí puede afectar gravemente la calidad de vida.

Causas y factores de riesgoLa causa exacta no se conoce del todo, pero existen varios factores de riesgo: