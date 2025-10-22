Eric del Castillo se sincera sobre su testamento y sus herederos; ¿quién se quedará con su herencia?

Eric del Castillo, reconocido primer actor y una de las figuras más respetadas y queridas de la televisión mexicana, sorprendió recientemente al revelar más detalles sobre su testamento y posibles herederos. A sus más de 90 años, Del Castillo reflexiona sobre la importancia de dejar todo en orden. Aquí en TVNotas te contamos todos los detalles.

Eric del Castillo habla de su testamento y deja claro quién se quedará con su herencia. / Foto: Diccionario de Directores del Cine Mexicano

No te pierdas: Kate del Castillo revela cuál es el estado de salud real de su papá, Eric del Castillo, a sus 90 años

¿Qué dijo Eric del Castillo sobre su testamento?

Eric del Castillo dijo que, su esposa, Kate Trillo, tiene una carta en su poder sobre cómo están divididas sus pertenencias. A sus más de 90 años, el primer actor explicó que tomó esta decisión como un acto de responsabilidad y amor hacia su familia.

“Yo no soy un hombre rico, mi carrera no ha sido de gran éxito, de acumular riquezas... Ya hice una carta, una carta que la tiene mi mujer en un sobre y la va a mandar (a mis hijas)”, confesó el padre de Kate del Castillo durante una entrevista con medios que retomó De primera mano.

El actor explicó que en ese documento dejó escrito cómo deberán repartirse sus bienes y cómo desea que se manejen las cosas cuando él ya no esté.

“La carta señala cómo están las cosas y cómo piensa mi mujer que tienen que repartirse lo que tenemos cuando faltemos”, agregó Del Castillo, mostrando que su prioridad es la unión familiar por encima de cualquier interés material.

Anteriormente en entrevista con TVNotas dijo que su esposa y él tienen listo su “testamento y todo, pero tampoco le doy demasiada importancia al tema, porque ya entras en una situación tétrica. Mi temor es que me dé una enfermedad grave, dolorosa o que me impida caminar. ¡Dios me libre!”.

¿Quién se quedará con la herencia de Eric del Castillo? / Foto: Mubi

No te pierdas: Eric del Castillo se disculpa con su hija Verónica por no apoyarla en su divorcio: “¿Te fallé como padre?”

¿Quiénes son los herederos del actor Eric del Castillo?

Aunque Eric del Castillo no reveló exactamente los nombres de sus herederos, dejó claro que su familia está en paz y no teme a conflictos por su testamento.

“No creo que haya bronca, Kate está muy bien y Vero también está muy bien, lo caído caído acá en México”, detalló Eric del Castillo.

Sus palabras reflejan la confianza que tiene en sus hijas, Kate y Verónica del Castillo, quienes han forjado sus propias carreras con éxito.

No te pierdas: Eric del Castillo reaparece bailando “La Chona” con Kate del Castillo tras fuertes problemas de salud

¿Quién es el actor Eric del Castillo?

José Eduardo Eric del Castillo-Negrete Galván, mejor conocido como Eric del Castillo, nació el 22 de julio de 1934 en Celaya, Guanajuato, y es una de las figuras más emblemáticas de la televisión, el cine y el teatro mexicano. Actor, director y guionista, ha construido una trayectoria sólida que abarca más de seis décadas, convirtiéndose en un referente de la actuación en México. Su voz profunda, porte imponente y presencia escénica lo han hecho destacar en papeles de autoridad, villanos y patriarcas, ganándose el respeto del público y de la industria.

Fuera de los reflectores, Eric del Castillo también es conocido por su vida familiar. En 1964 contrajo matrimonio con la actriz dominicana Roxana Billini Santamaría, con quien tuvo a su primer hijo, Esteban Eduardo. Años después, en 1969, se casó con Kate Trillo Graham, con quien tuvo dos hijas: Verónica, comunicadora y conductora, y Kate del Castillo, reconocida actriz internacional.

Con una carrera prolífica en televisión, cine y teatro, Eric del Castillo ha participado en decenas de producciones que han dejado huella en la cultura popular mexicana. A continuación, algunas de las telenovelas más populares en las que ha actuado:



La mentira (1998) – como Teodoro “Teo” Fernández-Negrete

María la del barrio (1995-1996) – como Juez

Abismo de pasión (2012) – como Lucio “Nino” Elizondo

Lo que la vida me robó (2013-2014) – como Padre Anselmo Quiñones

Soy tu dueña (2010) – como Federico Montesinos

Un gancho al corazón (2008-2009) – como Marcos Lerdo de Tejada

Mundo de fieras (2006-2007) – como Germán

Pasión (2007-2008) – como Gaspar de Valdez

Amigas y rivales (2001) – como Roberto De la O

Apuesta por un amor (2004-2005) – como Chepe Estrada

Mi marido tiene familia (2017) – como Hugo Aguilar Sr.

La Doña 2 (2020) – como Jefe Ricardo Vidal

Mi secreto (2022) – como Padre David

Vivir de amor (2024) – como Emilio Rivero Cuéllar

Mi amor sin tiempo (2024) – como Álvaro

Amanecer (2025) – como Leonardo Carranza

Con más de medio siglo de trayectoria y una filmografía que supera las cien producciones, Eric del Castillo no solo ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión mexicana, sino que también ha sido el pilar de una dinastía artística que continúa vigente a través de sus hijas.

No te pierdas: Eric del Castillo, Verónica del Castillo y Claudia Cervantes celebran posada ecoturística en Xochimilco