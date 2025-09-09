Herencia de Xava Drago, vocalista de Coda, en disputa: su pareja Ela Corez denuncia conflictos familiares

En agosto pasado, el mundo de la música se estremeció con la noticia de la muerte de Xava Drago (†) a los 56 años, vocalista del renombrado grupo Coda de la década de los 80, tras luchar contra un cáncer de estómago.

Su pareja, Ela Corez, de 31, actriz y fotógrafa, reveló que ha enfrentado una montaña rusa de emociones. Lidia con el duelo mientras intenta ser una madre fuerte para sus hijos. Además, nos habló del proceso legal contra la familia del padre de su hija.

Xava decidió no dejar desprotegida a su pareja y a su pequeña, pero la familia del cantante ha tomado decisiones que la han dejado fuera: “Él dejó todo arreglado, pero son muchas cosas de Xava que no se están respetando por parte de su familia”.

Xava Drago, vocalista de Coda dejo protegida a su esposa e hija, pero comienzan problemas por el testamento.

¿Quién recibirá la herencia de Xava Drago, vocalista de Coda?

Sobre las regalías y los derechos del nombre de Coda, Ela Corez, viuda de Xava, aseguró sentirse tranquila. “Todo va de acuerdo con el testamento, que aún no se ha abierto. No sé para cuándo sea. Tengo conocimiento de lo que se viene, porque el mismo Xava me lo dijo. Todo eso les toca por partes iguales a sus hijas”.

Desafortunadamente, los problemas surgen después de la partida del cantante por el testamento: “Cuento esto porque no ha de tardar en explotar la bomba. Yo soy quien solicita la apertura del testamento. Hubo algunos hechos que no estuvieron bien y requiero de ese documento para hacer válido lo que dice ahí. Por el momento no puedo hablar más al respecto”.

Para Ela, el duelo ha sido complicado:"Han sido los días más duros de mi vida. Tenía la idea de que mientras pasan los días se iba a sentir menos, pero ha sido al revés. Me duele muchísimo. Trato de ser la más fuerte por mis pequeños y así se lo prometí. No verlo, no poder tocarlo... Siento la cama demasiado grande. Todo me recuerda a él. Veo a mi niña y digo: ‘Ya no tiene a su papá’”.



¿Por qué Ela Corez tiene problemas con la familia de Xava Drago?

La actriz aseguró que, desde el inicio de su relación con Xava Drago, siempre tuvo diferencias con la familia del cantante: “No puedo hablar mucho por tener unos procesos legales, porque hay disputas familiares. No estaban de acuerdo con que yo estuviera con él. En un principio, con su mamá hubo malentendidos por parte de ella que jamás entendimos.

Yo lo que percibí fue que la señora sentía que le quitaba a su hijo consentido. Después, tuvimos una buena relación. Yo la cuidé cuando se enfermó hasta donde pude y ella falleció en noviembre de 2023. La quise mucho. Era una gran señora”.

La también fotógrafa no pudo cumplir la última voluntad de Xava, ya que su familia no se lo permitió: “A Xava lo sedaron para que ya no sintiera dolor. Se despidió de todos y lo último que me dijo fue que no me fuera, que lo cuidara hasta el funeral. Así lo hice y pidió que, por favor, me apoyaran en la familia y que tratáramos de llevarnos bien. Pero son cosas que a veces no se pueden. No me llevo con sus 2 hermanas ni con su papá”.

Desafortunadamente, la familia de Xava no permitió que los fans de Coda pudieran despedirse del vocalista en su funeral: “Yo hubiera permitido que los medios y fans estuvieran presentes, porque mi Xava los amaba a todos. Él amaba que lo entrevistaran. La familia decidió hacerlo privado y rechazaron el regalo de una funeraria, que ofreció todo el servicio”.



¿Dónde están las cenizas de Xava Drago, vocalista de Coda?

Las cenizas de Xava Drago ahora le pertenecen a su familia. Ela les pidió una parte muy pequeña para conservarlas en un relicario: “Las tiene la familia. Y ahí fue un: ‘Nosotros vamos a tener las cenizas de Xava’. Se las quedó el papá y estarán a un lado de las cenizas de la mamá en la casa de ellos en Los Cabos. Pero no sé si ya se las hayan llevado para allá. Lo único que pedí fue que me hicieran el favor de que yo tuviera aunque fuera un cachito de él, y las tengo en collarcito o relicario”.

Agradeció el apoyo de los fans de Xava para sobrellevar los gastos, que eran muchos: “Todo eso lo cubrieron los fans, con lo recaudado de los conciertos a beneficio que organizaron los amigos de Xava. Hubo uno de Soundtrack y otro de Rock en español, todo fue directo a la cuenta de él. Tuve que sacrificar mi trabajo para estar con mi Xava y mi hija”.

Gracias al apoyo de su familia, Ela está saliendo adelante: “Él, antes de morir, me dio dinero para nuestra hija. Además, mi familia me apoya. Afortunadamente hay gente que todavía hace cosas a beneficio de él. Todo lo recaudado en el concierto del 25 de septiembre en un centro de espectáculos (‘La maraka’) será el 50% para nuestra hija y el otro 50% para su otra hija de un matrimonio anterior”.



¿Cuál fue el último sueño que Xava Drago no pudo cumplir?

Antes de morir, Xava Drago tenía un sueño que no pudo cumplir:

“A él le dolía mucho no haberse casado conmigo. Siempre me decía: ‘Perdóname, perdóname’. Le respondía que no había nada que perdonar. Esto que llegó hay que afrontarlo juntos. Cuando le ayudaba a bañarse me preguntaba que cuánto tiempo iba a aguantar estar así. ‘¿En cuánto tiempo te vas a aburrir de mí?’. Yo le dije: ‘Nunca me voy a aburrir de ti. Nunca me voy a alejar de ti y nunca te voy a dejar’”.

