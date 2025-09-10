Eric del Castillo estuvo al borde del colapso a sus 91 años, revela su hija Verónica ¡Lo diagnosticaron mal!

La salud del primer actor Eric del Castillo, de 91 años, generó gran especulación después de que su hija, la conductora Verónica del Castillo, diera a conocer que su padre estuvo en riesgo por un mal diagnóstico médico. La revelación encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. El actor es una de las figuras más queridas de la televisión, el cine y el teatro en México. ¿Está grave de salud el primer actor? Aquí te contamos los detalles.

El actor Eric del Casrtillo platicó con TVNotas sobre sus rutinas para mantenerse saludable.

¿Qué enfermedad tuvo Eric del Castillo?

Verónica del Castillo hija del actor Eric del Castillo, explicó que la complicación surgió a raíz de un absceso dental que no fue diagnosticado de manera precisa. El absceso afectó su calidad de vida, al grado de provocarle insomnio, fatiga y lapsos de mala memoria. La familia detectó que la situación se estaba agravando y decidió acudir con un nuevo médico, quien logró identificar la verdadera causa y aplicar el tratamiento adecuado.

“Mis papás recibieron un diagnóstico equivocado y mi papá estaba muy mal. Tenía un absceso muy grande, estuvo dos semanas sin dormir, decaído, débil y con mala memoria”. Verónica del Castillo

La situación provocó gran preocupación, pues se trataba de un problema infeccioso que no fue detectado a tiempo. Afortunadamente, la familia buscó la opinión de otro médico, quien brindó la atención correcta y permitió que Eric del Castillo mejorara notablemente.

Eric del Castillo le pegó a Sylvia Pasquel

¿Cuál es el estado de salud de Eric del Castillo hoy 10 de septiembre?

Actualmente, el protagonista de producciones como ‘Soy tu dueña’ y ‘Lo que la vida me robó’ se encuentra fuera de peligro y estable en su casa. De acuerdo con su hija Verónica del Castillo, el primer actor de 91 años respondió de manera favorable al nuevo tratamiento, lo que le ha permitido recuperar fuerza y continuar con su vida cotidiana sin mayores complicaciones.

Además destacó que su recuperación ha sido posible gracias a que buscaron la opinión de otro médico, quien detectó a tiempo el absceso que lo mantenía en mal estado. Sin embargo, también señaló que tanto Eric del Castillo como su esposa invirtieron recursos y esfuerzo en un diagnóstico equivocado, situación que retrasó su atención. Pese a ello, el actor ya está estable y bajo supervisión médica para evitar nuevas complicaciones.

Eric del Castillo y su familia

¿Habrá un proceso legal en contra de los médicos que diagnosticaron a Eric del Castillo?

Verónica del Castillo aclaró que, pese a la gravedad de lo ocurrido, su familia no tiene planes de iniciar acciones legales contra los médicos que dieron el diagnóstico equivocado. La hija del primer actor aseguró que lo más importante para ellos fue haber encontrado un especialista que detectara a tiempo el verdadero problema de salud y lograra estabilizar a su padre.

La periodista explicó que tanto Eric del Castillo como su esposa perdieron dinero, tiempo y esfuerzo debido a la atención médica inicial, pero dejaron en claro que no buscarán responsabilizar legalmente a los doctores. “Ya está perfecto, está muy bien. Les sirvió mucho caer en buenas manos”, comentó Verónica al confirmar que su padre actualmente se encuentra en recuperación y estable de salud.

