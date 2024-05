Kate del Castillo viajó a México para festejar el 55 aniversario de sus padres: “Tengo a mis papás sanos”

El actor Eric del Castillo y Kate Trillo se encuentran celebrando su aniversario número 55 de casados, pues su matrimonio ha sido uno de los más sólidos de la industria del espectáculo.

De esta linda relación procrearon dos hijas: la conductora, Verónica, y la actriz, Kate del Castillo. Ahora, debido a esta gran celebración, la familia se reunió en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México.

Eric del Castillo y Kate Trillo celebran su aniversario 55 años de casados / Instagram: @ julianna57 / @katedelcastillo

Kate del Castillo viaja desde Los Ángeles para estar con sus padres

Kate del Castillo puso una pausa en su agenda para poder asistir al festejo por el aniversario de sus padres. La actriz fue captada por las cámaras del programa ‘Sale el sol’.

La famosa aseguró estar feliz de estar al lado de sus padres, especialmente porque a veces su carrera le ha hecho perderse muchos eventos familiares.

“Ya sé, muchos (eventos) que me he perdido, así que estoy feliz de estar aquí. Tengo a mis papás sanos. Tengo a mis papás amándose. Tengo a mis papás felices, y tienen salud, que es todo. Lo que importa en la vida es la salud”. Kate del Castillo

Kate mencionó que el gran amor de sus padres, a pesar de los años, le ha hecho valorar más el amor y compartió que se encuentra muy feliz con su noviazgo con el fotógrafo Edgar Bahena.

Kate del Castillo “Los veo todavía ahora, después de 55 años, felices, casados y amándose. Pues el ejemplo... nada más que la regamos mi hermana y yo, un poquito… no seguimos mucho el ejemplo, pero muy contenta, nunca me ha faltado (el amor)”.

El actor Eric del Castillo, tras las palabras de su hija, también elogió a su yerno, mencionando que es buen cocinero: “Lo tratamos muy bien, porque cocina muy toda mad….”.

Kate y Edgar sostendrían una relación de varios años. / Instagram: @katedelcastillo

Kate del Castillo mencionó que no ha sido fácil vivir en Estados Unidos mientras sus padres están en México. Sin embargo, han podido adaptarse.

“Pues sí, te acostumbras, porque es lo que tiene que ser. Mi corazón está aquí, obviamente. Nunca nadie se quiere ir de donde está su pueblo, su familia y su casa dorada, pero pues vamos a buscar nuevas oportunidades”. Kate del Castillo

Finalmente, la actriz mencionó que no se arrepiente de tomar decisiones respecto a su vida privada y su carrera profesional: “Creo que lo hice bien y no me arrepiento tampoco. Me he perdido muchas cosas, pero no me arrepiento, porque pues como quiera me ha llevado a ser quien soy, para bien o para mal”.

Historia de amor de Eric del Castillo y Kate Trillo

La historia de amor entre Eric del Castillo y Kate Trillo es una de las más sólidas y admiradas de la industria del espectáculo mexicano. Se conocieron en una época en la que Eric del Castillo ya se destacaba como un galán del cine y la televisión mexicana, mientras que Kate Trillo, una joven encantadora, no pertenecía al mundo del entretenimiento.

La pareja contrajo matrimonio en 1969, iniciando así una vida juntos que ha estado marcada por el amor, el respeto y la admiración mutua. A lo largo de los años, han superado juntos diversas pruebas y desafíos, consolidando su unión con el tiempo. El matrimonio ha dado como fruto dos hijas: Verónica, quien se ha destacado como conductora de televisión, y Kate del Castillo, quien ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la actuación y ha alcanzado fama internacional.

En resumen, la historia de amor entre Eric del Castillo y Kate Trillo es una inspiradora muestra de cómo el verdadero amor puede florecer y perdurar a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchas generaciones.