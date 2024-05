Justin Bieber presume la pancita de su esposa en su viaje a Japón ¡Enterneció las redes sociales!

Hace unas semanas, Justin y Hailey Bieber se volvieron virales en redes sociales luego de que anunciaron que están a la dulce espera de su primer bebé, tras seis años de casados. Pese a que ya había especulaciones del embarazo de la modelo en redes sociales, fue hasta entonces que decidieron revelarlo al mundo.

La pareja dio a conocer esta gran noticia a través de un enternecedor video, así como una sesión de fotos en las que destacó el abdomen de la modelo. Además, la pareja aprovechó para renovar sus votos.

Recordemos que la modelo y el cantante se casaron en el año 2018. Se unieron en matrimonio por el civil en una ceremonia íntima y llena de amor.

Justin y Hailey esperan su primer bebé / Instagram

Justin y Hailey Bieber presumen la pancita de la modelo

Luego de anunciar su paternidad, la pareja emprendió un viaje a Japón, el cual estarían disfrutando al máximo, ya que no paran de compartir los mejores momentos que están viviendo en estas vacaciones con sus seguidores.

Eso no es todo, Justin y Hailey también destacaron lo emocionados que están por su bebé, ya que captaron un dulce momento juntos en el que destacó la pancita de la modelo.

Hailey ya mostró su pancita de embarazo / Instagram

A través de su cuenta oficial de Instagram, Justin Bieber publicó una ráfaga de fotografías en las que presumió el vientre de su pareja en distintos lugares que han visitado en Japón.

En las imágenes se puede ver a la famosa y señalando su abdomen abultado, así como otra en la que los dos salen posando juntos, pero ella con su vientre al descubierto.

“They wish baby, they wish (Ellos desean, bebé, ellos desean)”, se lee en la descripción.

Así lo publicó Justin Bieber:

Captan a Justin Bieber besando el vientre de Hailey en Japón

Además, en redes sociales también está en circulación una instantánea en la que ambas celebridades fueron captados protagonizado un enternecedor momento. ¡Cautivo a todos sus fans!

A través de X, se puede ver la foto en la que Justin está besando el vientre de su esposa, mientras ella posa radiante y sonriente.

La fotografía generó innumerables reacciones en las que usuarios destacaron que el cantante se ve más que contento por su próxima paternidad.

Cabe señalar que desde que destaparon el embarazo de Hailey, la modelo se ha dejado ver con distintos atuendos de maternidad. Recordemos que, según el medio TMZ, la famosa tiene seis meses de embarazo. Por esta razón, su abdomen se nota más pronunciado.

Sin duda, la pareja está encantada con la dulce espera de su bebé, ya que ninguno de los dos paran de presumir su embarazo en redes sociales.

Este es la foto: