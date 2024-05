Javier Ibarreche es detenido por policías en la CDMX, ¿cuál fue la razón?

El famoso creador de contenido especializado en temas de cine, Javier Ibarreche, compartió con sus seguidores una experiencia inusual que experimentó mientras conducía en la Ciudad de México. Según relató en sus publicaciones de Instagram, fue detenido debido a que el vehículo en el que se desplazaba no tenía autorización para circular.

En las imágenes que compartió en sus historias de Instagram, se le ve mostrando una expresión de sorpresa ante la situación, ya que desconocía que se había implementado una restricción adicional de circulación.

“Wenos días de me enteré que hoy no circulo porque me lo hizo saber el oficial que me paró”, colocó en sus Instastories.

La anécdota preocupante rápidamente dio un giro de 180 grados, pues el influencer asegura que la policía añadió un paso al protocolo de detención. ¡Le pidió una foto!

“Me puso mi multa y me dejó ir. En teoría así debe ser si los paran por no circular. Luego me pidió una foto. Eso ya no creo que sea parte del proceso, pero hizo más ameno el encuentro”, concluyó.

Es crucial tener en cuenta que la Contingencia Ambiental permanecerá vigente hasta este viernes, lo que significa que habrá menos vehículos circulando por la ciudad. Para evitar situaciones similares a la de Ibarreche, es fundamental estar informado sobre las restricciones de tráfico en la Ciudad de México.

