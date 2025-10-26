La actriz Kate del Castillo celebra su cumpleaños número 53... ¿adoptando un bebé?

La actriz mexicana Kate del Castillo volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras compartir un inusual y emotivo regalo que recibió por su cumpleaños número 53. El obsequio provino de su pareja, el director de fotografía Edgar Bahena. ¿Cuál fue un regalo y por qué causa controversia?

¿Cuál fue el regalo que recibió Kate del Castillo en su cumpleaños 53?

En el clip compartido por Kate del Castillo, se puede observar a la protagonista de La reina del sur reaccionando con asombro mientras sostiene un “ bebé reborn ”, inspeccionando cada rasgo de su rostro, cabello y manos.

Está chiquitito. Uy, Panchito ya va a tener un hermanito. No, ve esto... es que está increíble. Kate del Castillo, vía Instagram

La sorpresa aumentó cuando descubrió que el bebé venía acompañado de una cobija, un pequeño juguete, un cojín y hasta una bolsa de pañales para recién nacido.

La actriz aceptó encantada y, dirigiéndose al muñeco, le dedicó unas tiernas palabras:

Guadalupe... Me parece muy bien, por la Virgencita o algo. Hola, Lupita (...) Bien mexicana va a ser. Esta niña va a ser muy mexicana y vas a hacer muy feliz a tus padres porque no vas a dar lata. Eres la hija perfecta, Lupita linda. Kate del Castillo

La escena, entre humor y ternura, generó una ola de comentarios en redes, donde algunos seguidores celebraron el gesto amoroso, mientras otros se mostraron un tanto escépticos, pues aseguran que el muñeco puede “dar miedo”.

Tal vez te interese: Kate del Castillo revela cuál es el estado de salud real de su papá, Eric del Castillo, a sus 90 años

Kate del Castillo recibe un “bebé reborn” por su cumpleaños 53 / IG: katedelcastillo y canva

¿Qué es un bebé reborn y por qué causan polémica?

Los llamados bebés reborn surgieron en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XX, como parte de un movimiento artesanal que busca reproducir bebés reales con la mayor fidelidad posible.

Estos muñecos están elaborados con vinilo o silicona, cuentan con cabello implantado de manera individual y son pintados a mano con múltiples capas de color para imitar la textura de la piel, las venas y los pliegues característicos de un recién nacido.

Aunque muchos los consideran simples objetos de colección, los reborn han encontrado un uso terapéutico y emocional. Psicólogos los utilizan como herramienta en tratamientos para personas que enfrentan duelos por la pérdida de un hijo, ansiedad o soledad, e incluso en terapias de acompañamiento para adultos mayores con demencia o Alzheimer.

Su realismo permite, según quienes los han probado, generar una sensación de calma y vínculo afectivo, lo que los convierte en una alternativa singular dentro del ámbito psicológico.

Lee: ¿Kate del Castillo al borde de la muerte? Actriz comparte terrible momento en Cancún

¿Quién es Édgar Bahena, actual pareja de Kate del Castillo?

Édgar Bahena, actual pareja de Kate del Castillo, nació en el año 1983, en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, México. Cursó la Licenciatura en Artes Visuales con una especialización en Fotografía y Cine en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Se desempeña principalmente como director de fotografía en producciones cinematográficas y publicitarias. Ha participado en distintos festivales de cine con obras como el documental Líbranos del mal (2006) y el cortometraje Olvidarte nunca (2008).

En su carrera, Bahena ha sido director de fotografía en diversas series, entre ellas:



Herederos por accidente (2020)

La Guzmán (2019)

Los elegidos (2019)

Tres milagros (2018)

Pacientes (2012)

De acuerdo con algunas fuentes, su vínculo profesional con Kate del Castillo comenzó durante la producción de La reina del sur, serie protagonizada por la actriz; sin embargo, su relación sentimental habría surgido tiempo después.

Lee: Kate del Castillo tras ser evacuada por los incendios en Los Ángeles teme escuchar: “Tu casa ya desapareció”