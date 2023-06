Kate Trillo, mamá de Kate del Castillo sufrió al saber que su hija era maltratada por Luis García

Kate del Castillo y Luis García Postigo se casaron en 2001, pero tres años después pusieron fin a su matrimonio.

La actriz Kate del Castillo confesó hace varios años que sufrió violencia física y psicológica por parte de su exesposo Luis García, exfutbolista y actualmente famoso comentarista de Azteca Deportes.

Sin embargo, no solamente Kate del Castillo sufrió en esta relación, pues recientemente Kate Trillo, madre de la actriz de La Reina del Sur, habla de lo difícil que fue para ella saber que su hija pasaba por esta situación.

La mama de Kate del Castillo, reveló que sospechaba que algo andaba mal, pues la actriz actuaba diferente y trataba de disimular.

Kate del Castillo y Luis García Postigo se casaron en 2001, pero tres años después pusieron fin a su matrimonio por la violencia que vivía la actriz. / Archivo TVNotas

“Fue horrible, porque la pobre disimulaba, iba a la casa y muy sonrientes, comían y se iban, él iba caminando siempre al frente y ella atrás con la mirada agachada, íbamos a visitarla y ella empezaba a ver el reloj varias vees y ‘¿qué pasa?’ Ya me tengo que ir decía, porque va llegar Luis”, comentó Kate en entrevista a De primera Mano.

La esposa de Eric del Castillo reconoció que hubo golpes e incluso afirmó que las puertas de la casa dónde vivía Kate con Luis estaban rotas, porque el exfutbolista las rompía en sus ataques de ira.

“La casa donde vivía mi hija todas las puertas estaban rotas, porque todas las pateaba Luis, las rompía y ella se encerraba y se sentaba el piso, llorando a ver a qué horas la rompía, se aguantó como año y medio ay no qué horror”, dijo Kate Trillo.

Finalmente, Kate del Castillo le confesó a su madre lo que vivía con Luis García y ella le pidió que no volviera a esa casa, así logró por fin dejar la relación y separarse de él.

Kate Trillo asegura que en la casa de Kate del Castillo, las puertas estaban rotas. / Archivo TVNotas

“Ese día que me vino a confesar a mí, le dije ya no vas, ya no te regresas a a su casa, aquí te quedas, vamos por tus cosas y te regresas, me habló y me dijo es que quedamos de vernos y le dije no vas, no fue, y fue por sus cosas y se acabó”, comentó en entrevista.