Mario Bezares estalla contra Mariana Echeverría tras la primera nominación en La casa de los famosos México

Las interacciones entre los habitantes de La casa de los famosos México ya comenzaron a tensarse a tan solo unos días de haber empezado el reality show. Aunque a simple vista parece que todos se llevan bien, ya ha habido algunos roces.

Esto se debe a que el pasado miércoles 24 de julio se llevaron a cabo las primeras nominaciones de La casa, las cuales sacaron a relucir algunos problemas entre los habitantes, ya que nadie desea salir la primera semana del reality show.

Los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2’ han hablado y decidieron que los primeros nominados serían:



Paola Durante

Shanik Berman

Briggitte Bozzo

Agustín Fernández

Mario Bezares

Esta noche, Sabine Moussier tendrá la oportunidad de salvar a uno de los nominados, un privilegio que tendrá que proteger en una próxima dinámica.

Primeros nominados de la nueva temporada de LCDLFM / Captura de pantalla

Mario Bezares y Mariana Echeverría tienen un roce tras las nominaciones

Luego de que los habitantes se enteraron de quiénes se encuentran en peligro de abandonar La casa de los famosos México, estaban hablando sobre la reacción que tuvieron Shanik Berman, Paola Durante y Briggitte Bozzo, quienes rompieron en llanto.

Ricardo Peralta mencionó que para él sería difícil estar en esa situación: “Mucha sorpresa, mucha tensión. Lo que le digo a Mariana es: bueno, me nominan a mí, bueno, a ustedes, y no me voy. De todos modos, yo me voy a quedar así”.

Por su parte, Mariana Echeverría mencionó que ahora tendrá que cuidarse más: “Eso es lo que dicen, te quedas con esto de ‘me tengo que cuidar las espaldas’, porque no sabes quién es”.

La casa de los famosos México 2 parcipantes / YT: Canal 5

Tras escuchar lo dicho por Mariana, quien reaccionó molesto fue Mario Bezares, quien aseguró que a él no le interesa saber quién lo nominó en el reality show.

“Enmudeció el palenque. Yo no me meto en p3d..., me vale madr....s quién me nominó, yo no voy a averiguar quién me nominó”. Mario Bezares

La conductora no creyó en las palabras del presentador: “Sí, pero inconscientemente te quedas pensando… Sí estás pensando, no tú, inconscientemente casi cualquier ser humano”.

Bezares defendió su postura y reafirmó que para él eso no era importante, pero entiende que algunos de sus compañeros buscarán al culpable.

