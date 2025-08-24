Nodal es captado ignorando a Ángela Aguilar después de la polémica entrevista, ¿Problemas en el matrimonio?

Un video que circula en TikTok encendió las alarmas en torno a la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. La situación se produce después de que Nodal ofreciera una polémica entrevista a Adela Micha en el programa La saga, donde habló abiertamente sobre su vida amorosa y sus relaciones pasadas con Belinda y Cazzu, además de su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y ahora el público viralizó un video en el que aseguran se ve un distanciamiento entre los famosos cantantes.

¿Christian Nodal ignoró a Ángela Aguilar en concierto?

El clip que circula en TikTok muestra a Christian Nodal en el Hollywood bowl junto a Ángela Aguilar y Pepe Aguilar. Al momento de subir al escenario, Nodal se dirige directamente a saludar a su suegro, dejando de lado a Ángela, quien queda a un costado. Internautas dicen que ni la volteó a ver. La escena finaliza con el cantante dando la espalda a su esposa mientras atiende al público y a los asistentes del lugar.

La actitud del intérprete de ‘Botella tras botella’ fue interpretada por muchos usuarios como un gesto de frialdad. En redes sociales comenzaron a surgir comentarios señalando la aparente incomodidad entre ambos, destacando frases como:



“Solo le importa quedar bien con Pepe Aguilar” y

“Nodal parece más enamorado de su suegro que de su esposa” .

El hecho se convirtió rápidamente en tendencia, con miles de reproducciones y reacciones que avivaron los rumores sobre problemas en el matrimonio.

¿Qué dijo Nodal en la polémica entrevista con Adela Micha?

El video viral tomó fuerza debido a que ocurrió después de la entrevista que Nodal concedió a Adela Micha. En la charla, transmitida en el canal de YouTube ‘La saga’, el cantante abordó sin filtros su historia sentimental, lo que provocó un fuerte impacto entre los seguidores.

Durante la conversación, el sonorense habló de su relación con Belinda, su noviazgo y posterior ruptura con Cazzu , con quien tiene una hija y su reciente matrimonio con Ángela Aguilar.

La parte más polémica se dio cuando Nodal se refirió a su separación de Cazzu. El cantante aseguró haber pasado por momentos difíciles y mencionó sentirse incomprendido, lo que muchos interpretaron como un intento de victimización. Las declaraciones se volvieron más controvertidas cuando, en paralelo, se recordó que la artista argentina lo ha señalado públicamente por dar una manutención a su hija que a él le parece justa, dejando ver que para ella no lo es.

